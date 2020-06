Một bức tranh toàn cảnh về Báo chí Việt Nam 95 năm qua

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 là ngày kỉ niệm ra đời số báo "Thanh niên" đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập (21/6/1925-21/6/2020). Đây cũng là dịp để tri ân các thế hệ nhà báo đã cống hiến trí tuệ, sự nhiệt thành và nhiều khi là cả máu và nước mắt để độc giả có được những bài báo hay phản ánh chân thực các sự kiện nóng hổi.



Để giúp các cơ quan báo chí, nhà báo, nhà nghiên cứu và bạn đọc có góc nhìn rộng, đầy đủ và sâu sắc hơn về bức tranh toàn cảnh của Báo chí Việt Nam 95 năm qua, nhất là trong hơn 35 năm đổi mới, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã xuất bản cuốn sách "Báo chí, truyền thông Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ.

Cuốn sách "Báo chí, truyền thông Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ được chia thành 2 mảng nội dung. Phần 1: Hồ Chí Minh, Người sáng lập, Người thầy của Báo chí cách mạng Việt Nam. Phần 2: Báo chí, truyền thông Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn.



Năm 2020, Việt Nam và thế giới kỷ niệm trọng thể 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại.



Vì sự kiện quan trọng này, phần 1 là một số bài viết của tác giả về Bác Hồ: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về báo chí, văn hóa; Người làm báo, viết báo; Người căn dặn, mong muốn xây dựng nền báo chí nước nhà vững mạnh, cán bộ báo chí là những chiến sĩ gương mẫu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; giới báo chí Việt Nam học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.



Trong phần 2, tác giả phác họa bức tranh toàn cảnh nền báo chí, truyền thông nước nhà, nhất là việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chiến lược, chính sách, cơ chế phát triển báo chí; một số vấn đề quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí; vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ báo chí; báo chí trong kỷ nguyên số, đa loại hình, đa nền tảng; báo chí Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, thông tin đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; những cuộc trả lời phỏng vấn thú vị về chuyện nghề, chuyện đời.



Cũng ở phần này, tác giả nêu những góc nhìn, lý giải về báo chí - văn hóa. Đó là những ghi chép, nghĩ suy về con người, vùng đất, sự kiện, vấn đề mà tác giả trải nghiệm dưới góc nhìn báo chí - văn hóa học.



Đó là tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người khởi xướng “Những việc cần làm ngay” của báo chí nước ta “đêm trước” Đổi mới; nhà cách mạng, nhà báo xuất sắc Phan Đăng Lưu; là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời làm báo, viết văn, viết kịch của tác giả.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ là nhà báo, nhà văn có gần 40 năm cầm bút, trải qua các cương vị phóng viên, biên tập viên, lãnh đạo Đài PTTH Nghệ An, báo Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; Vụ trưởng vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.



Thực tiễn hoạt động 40 năm qua đã giúp tác giả cuốn sách có góc nhìn rộng, sâu, biện chứng; lý luận và thực tiễn luôn gắn bó, hòa quyện; nhiều hiện tượng, vấn đề của báo chí, văn hóa được ông phân tích, bình luận thấu đáo, chân tình, khách quan.



Những năm gần đây, tuy công việc quản lý bận rộn, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ vẫn viết báo, nghiên cứu, giảng dạy báo chí, văn hóa, đào tạo nhiều thạc sĩ, tiến sĩ báo chí học và văn hóa học.



Không chỉ tâm huyết với những vấn đề nóng hổi của báo chí, văn hóa mang hơi thở của thời cuộc, ông còn có những ghi chép về vùng đất, con người mà ông đã qua, đã gặp./.