Ra mắt sách "Ứng xử với khủng hoảng truyền thông" và "Tổ chức & quản trị sự kiện"

Thứ Ba, 14:04, 17/03/2026
VOV.VN - Hai cuốn sách “Ứng xử với khủng hoảng truyền thông” và “Tổ chức & quản trị sự kiện” có ý nghĩa thiết thực đối với lĩnh vực truyền thông, quan hệ công chúng và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành truyền thông hiện đại.

Ngày 17/3, tại Hà Nội, TS. Nguyễn Quang Hòa ra mắt cuốn sách "Ứng xử với khủng hoảng truyền thông". Tác phẩm đề cập đến công việc ứng xử với truyền thông, đặc biệt là ứng xử trong giai đoạn khủng hoảng, một vấn nóng của xã hội hiện đại, bởi trong thời kì đầy biến động hiện nay, khủng hoảng luôn xảy ra bất ngờ mà một khi xảy ra, nó có thể tác động xấu tới tất cả mọi người, trong đó có thể có doanh nghiệp, tổ chức, tới chính mỗi cá nhân và cả người thân của chúng ta. 

Buổi giới thiệu hai cuốn sách "Ứng xử với khủng hoảng truyền thông" và "Tổ chức & quản trị sự kiện"

Ứng xử với khủng hoảng truyền thông không chỉ là những trang luận lý khô khan, chung chung, mà đầy ắp những ví dụ sinh động trong cuộc sống, từ các cuộc khủng hoảng đã xảy ra của những người nổi tiếng, các tập đoàn kinh tế lớn, các công ty vừa và nhỏ, các trường học, bệnh viện... được tác giả đưa vào làm ví dụ phân tích, thực sự là những bài học rất cuốn hút và bổ ích.

Tác giả - TS. Nguyễn Quang Hòa là một nhà báo có trên 50 năm kinh nghiệm, từng đoạt nhiều giải thưởng báo chí. Ông là thành viên Ban Biên soạn Bách khoa Toàn thư Việt Nam. TS. Nguyễn Quang Hòa hiện là giảng viên Trường Đại học Văn Lang. Ông còn được mời giảng dạy tại nhiều trường đại học lớn khác như: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Đại học Văn hóa,...

TS. Nguyễn Quang Hoà giới thiệu về hai cuốn sách

Theo tác giả - TS. Nguyễn Quang Hòa, cách đây 3 năm, ông đã đăng ký viết cuốn giáo trình “Khủng hoảng và quản trị khủng hoảng truyền thông” và đã được Hội đồng khoa học của Trường Đại học Văn Lang nghiệm thu, xuất bản online tại trường. Tuy nhiên, ở lần xuất bản này, ông đã viết lại chỉn chu, kín kẽ hơn và bổ sung nhiều nội dung mới, trong đó có nội dung khủng hoảng truyền thông với các cá nhân theo gợi ý của TS. Võ Văn Tuấn, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa PR của trường.

Cũng tại sự kiện, Ths. Lê Duy Hưng Thịnh và TS. Nguyễn Quang Hòa ra mắt cuốn sách "Tổ chức & quản trị sự kiện". Nếu cuốn sách của TS. Nguyễn Quang Hòa thể hiện chiều sâu học thuật và kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm, thì cuốn “Tổ chức & quản trị sự kiện” lại mang đến một nguồn năng lượng mới, trẻ trung và giàu tính thực tiễn.

Ths. Lê Duy Hưng Thịnh phát biểu tại buổi giới thiệu sách

Trong bối cảnh truyền thông hiện đại, tổ chức sự kiện đã trở thành một công cụ chiến lược không thể thiếu đối với bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp hay thương hiệu nào. Sự kiện ngày nay không chỉ còn là những buổi lễ, hội nghị hay chương trình mang tính hình thức; đó là nơi thông điệp được “sống”, được trải nghiệm và lan tỏa mạnh mẽ đến công chúng mục tiêu. Từ các sự kiện khai trương, chiến dịch marketing trải nghiệm, lễ hội văn hóa đến những hội nghị mang tầm vóc quốc tế, hoạt động tổ chức sự kiện đang đóng vai trò như chiếc cầu nối thiết yếu giữa tổ chức và công chúng, giữa chiến lược truyền thông và đời sống xã hội.

Cuốn sách "Tổ chức & quản trị sự kiện" của Ths. Lê Duy Hưng Thịnh và TS. Nguyễn Quang Hòa

Nhận thức rõ nhu cầu cấp thiết đó, cuốn sách "Tổ chức & quản trị sự kiện" được biên soạn nhằm hệ thống hóa những kiến thức lý thuyết nền tảng, quy trình thực hành và những xu hướng mới của ngành sự kiện, phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy môn học cùng tên trong chương trình đào tạo Quan hệ công chúng tại các trường đại học. Không chỉ cung cấp nền tảng học thuật, các tác giả còn mang đến góc nhìn thực tiễn giàu trải nghiệm, được tích lũy từ nhiều năm trực tiếp tổ chức và điều phối các chương trình quy mô lớn.

Ths. Lê Duy Hưng Thịnh được biết đến rộng rãi với vai trò tổng đạo diễn của nhiều sự kiện lớn trên cả nước: series phim Thanh niên chuẩn (2018 - 2020), series Đại nhạc hội Hoa Tháng Năm (2012 - 2024), Festival Khèn Mông (2023), Lễ hội văn hóa Hồ Thác Bà (2024), Chương trình chào mừng sáp nhập tỉnh Lào Cai (2025), Festival Sông Hồng (2025)...

Mai Trang - Quỳnh Chi/VOV.VN
Tag: truyền thông sách mới Ứng xử với khủng hoảng truyền thông Tổ chức & quản trị sự kiện TS. Nguyễn Quang Hòa Ths. Lê Duy Hưng Thịnh
Ra mắt cuốn sách "Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly"

VOV.VN - "Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly" là cuốn sách chân dung đặc biệt về cuộc đời và sự nghiệp của danh ca Khánh Ly – người nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời để hát cho thân phận con người và khát vọng hòa bình.

VOV.VN - "Hát cùng nguồn cội - Chân dung Khánh Ly" là cuốn sách chân dung đặc biệt về cuộc đời và sự nghiệp của danh ca Khánh Ly – người nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời để hát cho thân phận con người và khát vọng hòa bình.

TP.HCM khai mạc Lễ hội Đường sách với quy mô chưa từng có

VOV.VN - Lễ hội Đường sách TP.HCM Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” kéo dài từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết với hơn 80 sự kiện và hoạt động được tổ chức xuyên suốt với quy mô chưa từng có, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn Thành phố sau sáp nhập.

VOV.VN - Lễ hội Đường sách TP.HCM Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình” kéo dài từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết với hơn 80 sự kiện và hoạt động được tổ chức xuyên suốt với quy mô chưa từng có, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn Thành phố sau sáp nhập.

Cuốn sách “Lá hoa trên đường về”: Nẻo về của chân tâm

VOV.VN - “Lá hoa trên đường về” là tuyển tập những vấn đáp của Sa môn Thích Pháp Hòa trước những trăn trở mà ai cũng từng gặp phải. Đó có thể là thắc mắc về tu tập, cách hành trì trong đời sống, hoặc làm sao để vượt qua tổn thương và vững vàng giữa thế giới không ngừng đổi thay.

VOV.VN - “Lá hoa trên đường về” là tuyển tập những vấn đáp của Sa môn Thích Pháp Hòa trước những trăn trở mà ai cũng từng gặp phải. Đó có thể là thắc mắc về tu tập, cách hành trì trong đời sống, hoặc làm sao để vượt qua tổn thương và vững vàng giữa thế giới không ngừng đổi thay.

