Vé concert quốc gia “Nối vòng tay lớn” tại Thái Nguyên được phát miễn phí

Concert quốc gia “Tự hào là người Việt Nam 2026” với chủ đề “Nối vòng tay lớn”, do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức, sẽ phát vé hoàn toàn miễn phí cho khán giả. Chương trình diễn ra tối 1/11 tại Sân vận động Thái Nguyên, dự kiến có khoảng 30.000 người tham dự.

Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm cùng nhiều nghệ sĩ tham gia chương trình.

Theo thông báo từ Ban tổ chức, toàn bộ vé tham dự chương trình được phát miễn phí 100%. Số lượng vé cụ thể và phương thức nhận vé sẽ được công bố vào lúc 20h ngày 22/10 trên Fanpage Concert Quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”.

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026” có chủ đề “Nối vòng tay lớn”, bắt đầu lúc 20h ngày 1/11 tại Sân vận động Thái Nguyên. Chương trình gồm hai phần, trong đó phần đầu kéo dài 90 phút và được truyền hình trực tiếp trên VTV1; phần hai kéo dài 60 phút, là đại nhạc hội phục vụ người dân.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình gồm Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Thanh Nhường, Viết Danh, Viết Thu, Hồng Phi, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền.

Bên cạnh đó, chương trình có sự tham gia của Ban nhạc Symphony, nhóm bè Du Ca, CLB Búp Sen Vàng, các Hoa hậu Việt Nam cùng lực lượng diễn viên đồng diễn. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đảm nhận vai trò chỉ huy dàn nhạc; MC Lê Anh và Mỹ Lan dẫn chương trình.

Chủ đề “Nối vòng tay lớn” được lựa chọn trong bối cảnh chương trình hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 - 19/12/2026.

Nội dung concert tập trung vào tinh thần đoàn kết của người Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Từ những năm tháng chiến tranh đến quá trình lao động, dựng xây và phát triển đất nước, tinh thần cộng đồng được xác định là mạch xuyên suốt của chương trình.

Thái Nguyên được lựa chọn làm địa điểm tổ chức bởi đây là vùng đất gắn với nhiều dấu mốc quan trọng của cách mạng Việt Nam, là một bộ phận của căn cứ địa Việt Bắc và An toàn khu của Trung ương trong những năm kháng chiến.

Sau Ngày Toàn quốc kháng chiến tháng 12/1946, Việt Bắc trở thành căn cứ địa của cuộc kháng chiến lâu dài. Trong đó, ATK Định Hóa, Thái Nguyên là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Việc tổ chức concert tại Thái Nguyên vì vậy gắn với câu chuyện về sức mạnh đoàn kết và sự đồng lòng của đồng bào các dân tộc trong những giai đoạn lịch sử khó khăn. Từ bối cảnh đó, chủ đề “Nối vòng tay lớn” được triển khai như một mạch nối giữa ký ức lịch sử với tinh thần gắn kết trong đời sống hiện nay.

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động gắn với Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.