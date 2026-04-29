Dân ca Ví, Giặm tái hiện hành trình Bác Hồ tìm đường cứu nước tại concert quốc gia

Được xem như một concert quốc gia tầm cỡ, sự kiện quy tụ tới 40.000 khán giả vào đúng dịp kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước 30/4 và hướng tới sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Giữa một chương trình mang khí thế trẻ trung với cách kể chuyện hiện đại, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng đã gửi gắm một “mệnh lệnh” đầy cảm hứng cho nam ca sĩ 9x: “Hãy cho anh một điểm nhấn, một nốt trầm xao xuyến để tái hiện lại cảnh Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”.

Nghệ sĩ Thanh Phong hát dân ca Ví, Giặm tại concert quốc gia "Âm vang Tổ quốc"

Sau nhiều lần thử nghiệm với thơ của Chế Lan Viên hay Tố Hữu không thành công do cấu trúc đặc thù, Thanh Phong quyết định chọn làn điệu Tứ hoa trong trích đoạn “Quê hương vọng mãi lời Người” của soạn giả NSND An Ninh. Mục tiêu đặt ra là câu hát khi ngân lên phải vừa vang vọng giữa đất trời, vừa súc tích và đủ sức lay động cảm xúc.

Đứng trước “biển người”, dù dày dạn kinh nghiệm, nam nghệ sĩ vẫn không khỏi trăn trở liệu một câu dân ca đơn độc có đủ sức níu chân khán giả trẻ giữa những ngôi sao đình đám như Đức Phúc hay Tùng Dương. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Khi anh bước ra, 40.000 khán giả dường như nín lặng để lắng nghe phần hoạt cảnh về Bác Hồ. Những giọt nước mắt và tiếng vỗ tay của các cựu chiến binh cùng hàng vạn người trẻ đã xóa tan mọi khoảng cách về lứa tuổi và dòng nhạc.

Sức sống của dân ca Ví, Giặm sau đêm diễn không chỉ dừng lại ở sân vận động mà còn bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok. Nhiều bạn trẻ đã chia sẻ rầm rộ các đoạn “fan cam” và bày tỏ sự tiếc nuối khi phần trình diễn quá ngắn. Điều này minh chứng rằng dân ca không còn là tài sản riêng của xứ Nghệ mà đã thực sự sống lại mạnh mẽ trong đời sống hiện đại với tư cách là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lê Thanh Phong sinh năm 1992 tại Nghệ An. Anh là Trưởng đoàn Nghệ thuật UNESCO Dân ca xứ Nghệ tại Hà Nội, giảng viên Đại học Văn hóa Hà Nội. Cùng với biểu diễn, anh còn xây dựng nhiều chương trình, vở diễn dân ca xứ Nghệ lớn như Câu dân ca dâng Người, Dòng sông chở những câu hò, Dâng Người câu hát quê hương, Xuân qua miền Ví, Giặm…

Thanh Phong cũng rất tích cực trong việc đưa nghệ thuật quê hương ra thế giới thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa tại các nước như Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp… Đáng chú ý, năm 2023 anh đưa tổ chức dân ca xứ Nghệ Ân tình Ví, Giặm hồn quê biểu diễn trong Ngày Việt Nam tại Pháp; đảm nhận vai trò viết kịch bản, đạo diễn và biểu diễn chương trình nghệ thuật Hương sắc Việt Nam trong Ngày Việt Nam tại Nhật Bản.

Đặc biệt, là một người trẻ năng động, nhanh nhạy với công nghệ, Lê Thanh Phong rất chú trọng việc tiếp cận khán giả trẻ thông qua nền tảng số.

Sắp tới, Lê Thanh Phong sẽ góp mặt trong chương trình "Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng 2026" tại Sơn La. Anh đảm nhận vai trò kép: biểu diễn "Trông cây tôi lại nhớ Người" và biên kịch hoạt cảnh về chiến sĩ công an làm theo lời Bác.