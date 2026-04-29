中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dân ca Ví, Giặm tái hiện hành trình Bác Hồ tìm đường cứu nước tại concert quốc gia

Thứ Tư, 14:59, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong không gian hào hùng của chương trình nghệ thuật chính luận “Âm vang Tổ quốc” vừa diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, giữa những giai điệu hiện đại và trẻ trung, tiếng hát dân ca xứ Nghệ của nghệ sĩ Lê Thanh Phong như một sự kết nối thiêng liêng, đưa hàng vạn trái tim trở về với những giá trị cội nguồn.

Được xem như một concert quốc gia tầm cỡ, sự kiện quy tụ tới 40.000 khán giả vào đúng dịp kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước 30/4 và hướng tới sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. Giữa một chương trình mang khí thế trẻ trung với cách kể chuyện hiện đại, Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng đã gửi gắm một “mệnh lệnh” đầy cảm hứng cho nam ca sĩ 9x: “Hãy cho anh một điểm nhấn, một nốt trầm xao xuyến để tái hiện lại cảnh Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”.

dan ca vi, giam tai hien hanh trinh bac ho tim duong cuu nuoc tai concert quoc gia hinh anh 1
Nghệ sĩ Thanh Phong hát dân ca Ví, Giặm tại concert quốc gia "Âm vang Tổ quốc"

Sau nhiều lần thử nghiệm với thơ của Chế Lan Viên hay Tố Hữu không thành công do cấu trúc đặc thù, Thanh Phong quyết định chọn làn điệu Tứ hoa trong trích đoạn “Quê hương vọng mãi lời Người” của soạn giả NSND An Ninh. Mục tiêu đặt ra là câu hát khi ngân lên phải vừa vang vọng giữa đất trời, vừa súc tích và đủ sức lay động cảm xúc.

Đứng trước “biển người”, dù dày dạn kinh nghiệm, nam nghệ sĩ vẫn không khỏi trăn trở liệu một câu dân ca đơn độc có đủ sức níu chân khán giả trẻ giữa những ngôi sao đình đám như Đức Phúc hay Tùng Dương. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Khi anh bước ra, 40.000 khán giả dường như nín lặng để lắng nghe phần hoạt cảnh về Bác Hồ. Những giọt nước mắt và tiếng vỗ tay của các cựu chiến binh cùng hàng vạn người trẻ đã xóa tan mọi khoảng cách về lứa tuổi và dòng nhạc.

 

Sức sống của dân ca Ví, Giặm sau đêm diễn không chỉ dừng lại ở sân vận động mà còn bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok. Nhiều bạn trẻ đã chia sẻ rầm rộ các đoạn “fan cam” và bày tỏ sự tiếc nuối khi phần trình diễn quá ngắn. Điều này minh chứng rằng dân ca không còn là tài sản riêng của xứ Nghệ mà đã thực sự sống lại mạnh mẽ trong đời sống hiện đại với tư cách là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

dan ca vi, giam tai hien hanh trinh bac ho tim duong cuu nuoc tai concert quoc gia hinh anh 2

Lê Thanh Phong sinh năm 1992 tại Nghệ An. Anh là Trưởng đoàn Nghệ thuật UNESCO Dân ca xứ Nghệ tại Hà Nội, giảng viên Đại học Văn hóa Hà Nội. Cùng với biểu diễn, anh còn xây dựng nhiều chương trình, vở diễn dân ca xứ Nghệ lớn như Câu dân ca dâng Người, Dòng sông chở những câu hò, Dâng Người câu hát quê hương, Xuân qua miền Ví, Giặm…

Thanh Phong cũng rất tích cực trong việc đưa nghệ thuật quê hương ra thế giới thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa tại các nước như Uzbekistan, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp… Đáng chú ý, năm 2023 anh đưa tổ chức dân ca xứ Nghệ Ân tình Ví, Giặm hồn quê biểu diễn trong Ngày Việt Nam tại Pháp; đảm nhận vai trò viết kịch bản, đạo diễn và biểu diễn chương trình nghệ thuật Hương sắc Việt Nam trong Ngày Việt Nam tại Nhật Bản.

Đặc biệt, là một người trẻ năng động, nhanh nhạy với công nghệ, Lê Thanh Phong rất chú trọng việc tiếp cận khán giả trẻ thông qua nền tảng số.

Sắp tới, Lê Thanh Phong sẽ góp mặt trong chương trình "Dấu ấn ngày hội vì bình yên bản làng 2026" tại Sơn La. Anh đảm nhận vai trò kép: biểu diễn "Trông cây tôi lại nhớ Người" và biên kịch hoạt cảnh về chiến sĩ công an làm theo lời Bác.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Dân ca Ví Giặm Dân ca xứ Nghệ Lê Thanh Phong Âm vang Tổ quốc Sân vận động Mỹ Đình Di sản văn hóa phi vật thể Làn điệu Tứ hoa Nghệ thuật chính luận Bảo tồn di sản Âm nhạc truyền thống UNESCO Giới trẻ với dân ca Âm nhạc đương đại Quê hương vọng mãi lời Người
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Thiên Minh biến hậu trường concert thành khung phim điện ảnh đầy mê hoặc

Tranh luận ca từ “lúa chín không cúi đầu”, BTC concert quốc gia quyết định ra sao?

Gai Home Concert: Đêm trở về khép lại hành trình đầy cảm xúc của các Anh Tài

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc