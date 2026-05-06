中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vietnam BirdRace 2026 - Khi cánh chim kết nối, lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Thứ Tư, 10:29, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vietnam BirdRace 2026 là sự kiện kết nối cộng đồng yêu chim, yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh động vật hoang dã thông qua cuộc đua ghi nhận loài chim bằng hình ảnh trong khung thời gian quy định.

Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, vẫn có những con người lặng lẽ tìm về với thiên nhiên, với tiếng chim hót sớm mai và những khoảnh khắc hoang dã còn nguyên vẹn. Vietnam BirdRace 2026 ra đời như một lời mời gọi đầy cảm hứng dành cho cộng đồng yêu chim, yêu thiên nhiên và những người đam mê nhiếp ảnh động vật hoang dã.

vietnam birdrace 2026 - khi canh chim ket noi, lan toa tinh yeu thien nhien hinh anh 1
4 cá nhân đạt giải ảnh đẹp Vietnam BirdRace 2025
vietnam birdrace 2026 - khi canh chim ket noi, lan toa tinh yeu thien nhien hinh anh 2
Đội Ô tác - nhận chức vô địch tại Vietnam Birdrace 2025

Vietnam BirdRace 2026 là sự kiện kết nối cộng đồng yêu chim, yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh động vật hoang dã thông qua cuộc đua ghi nhận loài chim bằng hình ảnh trong khung thời gian quy định. Bên cạnh phần thi chính, sự kiện còn tạo không gian giao lưu chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực địa, trưng bày hình ảnh - thiết bị và lan tỏa thông điệp bảo tồn đa dạng sinh học.

vietnam birdrace 2026 - khi canh chim ket noi, lan toa tinh yeu thien nhien hinh anh 3
vietnam birdrace 2026 - khi canh chim ket noi, lan toa tinh yeu thien nhien hinh anh 4
Để săn được một bức ảnh chim thiên nhiên hoang dã đẹp nhiều tay máy bỏ hàng giờ chờ đợi khoảnh khắc

Nếu như Giải đua Chụp ảnh chim Việt Nam lần đầu tiên - Việt Nam Birdrace 2024 diễn ra tại Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp), thì một năm sau đó tiếp nối thành công, Vietnam Birdrace lần thứ 2 diễn ra tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, trùng dịp kỷ niệm 10 năm Khu Dự trữ sinh vật Langbiang (Lâm Đồng).

Lần này, Vietnam BirdRace 2026 (8-10/5/2026) tiếp tục khẳng định là điểm đến birding nổi bật nhất miền Nam Việt Nam, sở hữu hệ sinh thái rừng thấp, đất ngập nước và nhiều tuyến quan sát hấp dẫn. Việc tổ chức BirdRace tại đây không chỉ phù hợp về giá trị sinh học mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Cát Tiên như một điểm đến du lịch sinh thái, giáo dục môi trường và nghiên cứu thiên nhiên.

vietnam birdrace 2026 - khi canh chim ket noi, lan toa tinh yeu thien nhien hinh anh 5
Giải khoảnh khắc đẹp Phường chèo - Minivet của Hà Vũ Linh - TP Đà Nẵng
vietnam birdrace 2026 - khi canh chim ket noi, lan toa tinh yeu thien nhien hinh anh 6
Giải Ảnh đẹp loài chim quý hiếm Trèo cây mỏ vàng - Yellow-billed Nuthatch của tác giả Trương Anh Tuấn - Nha Trang
vietnam birdrace 2026 - khi canh chim ket noi, lan toa tinh yeu thien nhien hinh anh 7
Giải Ảnh đẹp loài chim đặc hữu Khướu đầu đen má xám - Collared Lauhingthrush của tác giả Bùi Thanh Trung - TP Hồ Chí Minh

Không chỉ là một cuộc thi, Vietnam BirdRace là một hành trình khám phá và ghi nhận vẻ đẹp của các loài chim thông qua những bức ảnh được chụp trong khung thời gian quy định. Mỗi đội tham gia sẽ bước vào một “cuộc đua” đặc biệt - không phải để vượt qua nhau bằng tốc độ, mà bằng sự kiên nhẫn, tinh tế và tình yêu dành cho tự nhiên.

Trong hành trình ấy, từng khoảnh khắc chim tung cánh, từng tiếng hót vang giữa rừng xanh hay trên cánh đồng lộng gió đều có thể trở thành những bức ảnh quý giá. Mỗi bức hình không chỉ là minh chứng cho một loài chim được ghi nhận, mà còn là một câu chuyện về sự kết nối giữa con người và thiên nhiên.

Điều làm nên sức hấp dẫn của Vietnam BirdRace không chỉ nằm ở phần thi chính. Sự kiện còn mở ra không gian giao lưu chuyên môn, nơi những người chơi chim, nhà nghiên cứu, nhiếp ảnh gia và người yêu thiên nhiên có thể gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm thực địa, kỹ thuật quan sát và chụp ảnh chim trong môi trường tự nhiên.

vietnam birdrace 2026 - khi canh chim ket noi, lan toa tinh yeu thien nhien hinh anh 8
Đồng hạng Giải Khoảnh khắc đẹp Hoét đuôi cụt mày trắng -Lesser Shortwing - của Li Tian Shu - Trung Quốc
vietnam birdrace 2026 - khi canh chim ket noi, lan toa tinh yeu thien nhien hinh anh 9
Cát Tiên- ngôi nhà chung với 330 loài chim được liệt kê trong nhiều tài liệu

Ở đó, mỗi câu chuyện về một chuyến đi rừng lúc bình minh, một lần bắt gặp loài chim quý hiếm hay một bức ảnh chụp được sau hàng giờ kiên nhẫn chờ đợi… đều trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng.

Tại Cát Tiên danh sách hiện chỉ còn 298 loài so với 330 loài chim được liệt kê trong nhiều tài liệu. Vietnam BirdRace 2026 vì thế không chỉ là một cuộc thi. Đó là một hành trình lan tỏa tình yêu thiên nhiên, góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học và khuyến khích mọi người nhìn lại vẻ đẹp của thế giới hoang dã quanh mình.

CTV Hà Khánh/VOV.VN
Tag: Vietnam BirdRace 2026 Vietnam BirdRace 2026 birding Việt Nam nhiếp ảnh chim động vật hoang dã bảo tồn đa dạng sinh học du lịch sinh thái Vườn quốc gia Cát Tiên cộng đồng yêu thiên nhiên chụp ảnh thiên nhiên quan sát chim rừng ngập nước hệ sinh thái rừng kết nối thiên nhiên giáo dục môi trường
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thể lệ cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV
Thể lệ cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

VOV.VN - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã ban hành thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/8/2026.

Thể lệ cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

Thể lệ cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

VOV.VN - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã ban hành thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương" lần thứ IV. Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 15/8/2026.

Phát động cuộc thi ảnh “Hạnh phúc cho mọi gia đình” tại Đắk Lắk
Phát động cuộc thi ảnh “Hạnh phúc cho mọi gia đình” tại Đắk Lắk

VOV.VN - Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 14/3, tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức trưng bày ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tháng Ba trong tôi”, đồng thời phát động Cuộc thi ảnh “Hạnh phúc cho mọi gia đình” năm 2026.

Phát động cuộc thi ảnh “Hạnh phúc cho mọi gia đình” tại Đắk Lắk

Phát động cuộc thi ảnh “Hạnh phúc cho mọi gia đình” tại Đắk Lắk

VOV.VN - Chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 14/3, tại phường Buôn Ma Thuột, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức trưng bày ảnh nghệ thuật với chủ đề “Tháng Ba trong tôi”, đồng thời phát động Cuộc thi ảnh “Hạnh phúc cho mọi gia đình” năm 2026.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/3: Nóng bỏng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/3: Nóng bỏng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/3 rạng sáng mai 15/3 với tâm điểm chú ý là hai trận đấu Arsenal - Everton và West Ham - Man City tại Ngoại hạng Anh.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/3: Nóng bỏng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/3: Nóng bỏng cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

VOV.VN - Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/3 rạng sáng mai 15/3 với tâm điểm chú ý là hai trận đấu Arsenal - Everton và West Ham - Man City tại Ngoại hạng Anh.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc