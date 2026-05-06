Vietnam BirdRace 2026 - Khi cánh chim kết nối, lan tỏa tình yêu thiên nhiên

Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, vẫn có những con người lặng lẽ tìm về với thiên nhiên, với tiếng chim hót sớm mai và những khoảnh khắc hoang dã còn nguyên vẹn. Vietnam BirdRace 2026 ra đời như một lời mời gọi đầy cảm hứng dành cho cộng đồng yêu chim, yêu thiên nhiên và những người đam mê nhiếp ảnh động vật hoang dã.

4 cá nhân đạt giải ảnh đẹp Vietnam BirdRace 2025

Đội Ô tác - nhận chức vô địch tại Vietnam Birdrace 2025

Vietnam BirdRace 2026 là sự kiện kết nối cộng đồng yêu chim, yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh động vật hoang dã thông qua cuộc đua ghi nhận loài chim bằng hình ảnh trong khung thời gian quy định. Bên cạnh phần thi chính, sự kiện còn tạo không gian giao lưu chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực địa, trưng bày hình ảnh - thiết bị và lan tỏa thông điệp bảo tồn đa dạng sinh học.

Để săn được một bức ảnh chim thiên nhiên hoang dã đẹp nhiều tay máy bỏ hàng giờ chờ đợi khoảnh khắc

Nếu như Giải đua Chụp ảnh chim Việt Nam lần đầu tiên - Việt Nam Birdrace 2024 diễn ra tại Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp), thì một năm sau đó tiếp nối thành công, Vietnam Birdrace lần thứ 2 diễn ra tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, trùng dịp kỷ niệm 10 năm Khu Dự trữ sinh vật Langbiang (Lâm Đồng).

Lần này, Vietnam BirdRace 2026 (8-10/5/2026) tiếp tục khẳng định là điểm đến birding nổi bật nhất miền Nam Việt Nam, sở hữu hệ sinh thái rừng thấp, đất ngập nước và nhiều tuyến quan sát hấp dẫn. Việc tổ chức BirdRace tại đây không chỉ phù hợp về giá trị sinh học mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Cát Tiên như một điểm đến du lịch sinh thái, giáo dục môi trường và nghiên cứu thiên nhiên.

Giải khoảnh khắc đẹp Phường chèo - Minivet của Hà Vũ Linh - TP Đà Nẵng

Giải Ảnh đẹp loài chim quý hiếm Trèo cây mỏ vàng - Yellow-billed Nuthatch của tác giả Trương Anh Tuấn - Nha Trang

Giải Ảnh đẹp loài chim đặc hữu Khướu đầu đen má xám - Collared Lauhingthrush của tác giả Bùi Thanh Trung - TP Hồ Chí Minh

Không chỉ là một cuộc thi, Vietnam BirdRace là một hành trình khám phá và ghi nhận vẻ đẹp của các loài chim thông qua những bức ảnh được chụp trong khung thời gian quy định. Mỗi đội tham gia sẽ bước vào một “cuộc đua” đặc biệt - không phải để vượt qua nhau bằng tốc độ, mà bằng sự kiên nhẫn, tinh tế và tình yêu dành cho tự nhiên.

Trong hành trình ấy, từng khoảnh khắc chim tung cánh, từng tiếng hót vang giữa rừng xanh hay trên cánh đồng lộng gió đều có thể trở thành những bức ảnh quý giá. Mỗi bức hình không chỉ là minh chứng cho một loài chim được ghi nhận, mà còn là một câu chuyện về sự kết nối giữa con người và thiên nhiên.

Điều làm nên sức hấp dẫn của Vietnam BirdRace không chỉ nằm ở phần thi chính. Sự kiện còn mở ra không gian giao lưu chuyên môn, nơi những người chơi chim, nhà nghiên cứu, nhiếp ảnh gia và người yêu thiên nhiên có thể gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm thực địa, kỹ thuật quan sát và chụp ảnh chim trong môi trường tự nhiên.

Đồng hạng Giải Khoảnh khắc đẹp Hoét đuôi cụt mày trắng -Lesser Shortwing - của Li Tian Shu - Trung Quốc

Cát Tiên- ngôi nhà chung với 330 loài chim được liệt kê trong nhiều tài liệu

Ở đó, mỗi câu chuyện về một chuyến đi rừng lúc bình minh, một lần bắt gặp loài chim quý hiếm hay một bức ảnh chụp được sau hàng giờ kiên nhẫn chờ đợi… đều trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng.

Tại Cát Tiên danh sách hiện chỉ còn 298 loài so với 330 loài chim được liệt kê trong nhiều tài liệu. Vietnam BirdRace 2026 vì thế không chỉ là một cuộc thi. Đó là một hành trình lan tỏa tình yêu thiên nhiên, góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học và khuyến khích mọi người nhìn lại vẻ đẹp của thế giới hoang dã quanh mình.