English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vở kịch “Chim hải âu”: Phép thử khả năng “Việt hóa” tinh hoa sân khấu thế giới

Thứ Năm, 15:45, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ Liên hoan sân khấu quốc tế “Mùa xuân Melikhovo” lần thứ 26 diễn ra từ ngày 22 đến 31/5, tối qua (27/5), tại Nhà hát kịch Podolsk, vở kịch “Chim hải âu” của Việt Nam được khán giả Nga nồng nhiệt đón nhận. 

Những tràng pháo tay liên tục vang lên và kéo dài không dứt, thể hiện sự thích thú của khán giả khi “Chim hải âu”, một trong những vở kịch kinh điển nổi tiếng của nhà văn Nga Anton Chekhov, được các diễn viên Sân khấu Lệ Ngọc của Việt Nam trình diễn ngay trên đất Nga. Chị Ela, một khán giả, hào hứng chia sẻ: "Tôi thực sự thích vở kịch này, bởi một điều khá thú vị là tác phẩm được sáng tác ở nước Nga, nhưng lại được trình diễn ở Việt Nam, một đất nước khá xa nước Nga, và hôm nay là tại nước Nga. Thật tuyệt vời khi hai nền văn hóa đan xen vào nhau nhưng lại có một sự thống nhất. Tôi thực sự thích cách diễn xuất của các diễn viên và tôi cũng rất thích phần nhạc đệm, bởi nó bổ sung một cách tuyệt vời cho từng chuyển động của các nhân vật. Thực sự rất hay".

vo kich chim hai au phep thu kha nang viet hoa tinh hoa san khau the gioi hinh anh 1
Một cảnh trong vở kịch “Chim hải âu” của Đoàn Việt Nam trong đêm diễn
vo kich chim hai au phep thu kha nang viet hoa tinh hoa san khau the gioi hinh anh 2
Những tràng pháo tay kéo dài không dứt

“Chim hải âu” là tác phẩm “trình làng” quốc tế của Việt Nam trong khuôn khổ Liên hoan sân khấu quốc tế “Mùa xuân Melikhovo” lần thứ 26 tại Melikhovo. Đây là khu bảo tồn văn học - tưởng niệm gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Anton Chekhov. “Chim hải âu” phiên bản Việt được trình diễn tại Nhà hát kịch Podolsk và là một trong những hoạt động chính của chương trình, quy tụ các đoàn nghệ thuật Nga và các nước với những tác phẩm dựa trên sáng tác của nhà văn Chekhov.

Bà Elena, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan, cho biết: "Năm nay, liên hoan sân khấu của chúng tôi diễn ra tại năm nhà hát kịch khác nhau. Vở diễn “Chim hải âu” của Việt Nam và đoàn kịch Việt Nam lần đầu tiên tham gia Liên hoan sân khấu kịch quốc tế “Mùa xuân Melikhovo”. Điều này đặc biệt thú vị đối với chúng tôi và tất cả mọi người".

vo kich chim hai au phep thu kha nang viet hoa tinh hoa san khau the gioi hinh anh 3
PGS.TS Nguyễn Thế Ký, Nguyên Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, thay mặt đoàn, nhận quà lưu niệm từ Ban Tổ chức Liên hoan
vo kich chim hai au phep thu kha nang viet hoa tinh hoa san khau the gioi hinh anh 4
Đại diện Ban Tổ chức trao quà lưu niệm cho Đoàn Việt Nam

Việc trình diễn tác phẩm ngay trên “quê hương tinh thần” của tác giả không chỉ là thử thách nghệ thuật mà còn là phép thử về cách tiếp cận và chuyển hóa văn hóa của đoàn Việt Nam. Trước yêu cầu của Ban Tổ chức về việc “dựng tác phẩm của Chekhov bằng văn hóa Việt Nam”, “Chim hải âu” phiên bản Việt đã thực sự lôi cuốn khán giả Nga với cách xử lý không gian bằng tranh Đông Hồ, chiếu cói, kết hợp với các chi tiết đời sống quen thuộc như ghế gấp, ghế trà đá. Bên cạnh đó, âm nhạc sử dụng đàn bầu, đàn nhị, pha thêm yếu tố tuồng… Tất cả tạo nên một cấu trúc hòa trộn giữa truyền thống và hiện đại.

Nghệ sĩ ưu tú Văn Hải, một trong những diễn viên tham gia trình diễn vở kịch “Chim hải âu”, chia sẻ rằng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng các diễn viên trong đoàn đều cảm nhận được tình cảm ấm áp của Ban Tổ chức và khán giả Nga: "Chekhov là một nhà văn lớn không chỉ của nước Nga mà của cả thế giới. Vì vậy, được tham gia Liên hoan sân khấu quốc tế lớn như “Mùa xuân Melikhovo” là một niềm hạnh phúc vô cùng quý báu của chúng tôi. Vở kịch “Chim hải âu” mang rất nhiều nét văn hóa của Việt Nam như thiết kế sân khấu, âm nhạc, trang phục"…

vo kich chim hai au phep thu kha nang viet hoa tinh hoa san khau the gioi hinh anh 5
Các khán giả Nga hào hứng chụp ảnh cùng các diễn viên Việt Nam sau buổi diễn
vo kich chim hai au phep thu kha nang viet hoa tinh hoa san khau the gioi hinh anh 6
Các khán giả trẻ thích thú chụp ảnh cùng NSƯT Văn Hải

“Chim hải âu” được xem là một trong những vở kịch tiêu biểu nhất của Chekhov, chứa đựng cả bi kịch và hài kịch với hệ thống nhân vật đa dạng, phức tạp. Xem “Chim hải âu” tối 27/5, khán giả Nga thấy một vở kịch vẫn giữ nguyên tinh thần Chekhov, đó là sự châm biếm nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về đời sống, cùng khát vọng vượt thoát khỏi những giới hạn thường nhật. Hình tượng “Chim hải âu” trở thành biểu tượng của tự do và ước mơ, nhưng cũng là bi kịch khi khát vọng ấy bị hủy diệt.

“Chim hải âu” không chỉ là một vở kịch Việt Nam vượt ra ngoài biên giới của dải đất hình chữ S, mà còn là phép thử cho khả năng “Việt hóa” tinh hoa sân khấu thế giới theo cách vừa giữ được chiều sâu văn hóa nhân loại, vừa mang dấu ấn văn hóa Việt Nam. Đây không đơn giản chỉ là một vở diễn, mà là hành trình lan tỏa văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Thu Hà/VOV-Moscow
Tag: VOV Chim hải âu Chim hải âu phiên bản Việt Chim hải âu của Việt Nam Chim hải âu tại Nga Chim hải âu Melikhovo Chim hải âu Podolsk Chim hải âu Chekhov Chim hải âu Sân khấu Lệ Ngọc Liên hoan Mùa xuân Melikhovo sân khấu Việt Nam tại Nga khán giả Nga Anton Chekhov Việt hóa Chekhov lan tỏa văn hóa Việt Nam
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vở kịch do AI và con người tạo ra sắp được công diễn tại Pháp
Vở kịch do AI và con người tạo ra sắp được công diễn tại Pháp

VOV.VN - Một vở kịch được xây dựng bởi trí tuệ nhân tạo (AI) theo phong cách của nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp Molière dự kiến ​​sẽ ra mắt tại lâu đài Versailles ở Pháp vào tháng 5/2026.

Vở kịch do AI và con người tạo ra sắp được công diễn tại Pháp

Vở kịch do AI và con người tạo ra sắp được công diễn tại Pháp

VOV.VN - Một vở kịch được xây dựng bởi trí tuệ nhân tạo (AI) theo phong cách của nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp Molière dự kiến ​​sẽ ra mắt tại lâu đài Versailles ở Pháp vào tháng 5/2026.

NSND Trần Lực “liều” làm mới vở kịch từng gây chấn động thập niên 1960
NSND Trần Lực “liều” làm mới vở kịch từng gây chấn động thập niên 1960

VOV.VN - Tác phẩm “Ngày mai trời lại sáng” – một kịch bản của cố tác giả Đinh Xuân Hòa, ra đời từ năm 1957 và từng gây tiếng vang lớn trên sân khấu miền Nam trước năm 1975 – vừa được NSND Trần Lực cùng sân khấu LucTeam tái dựng. Vở diễn sẽ ra mắt công chúng trong khuôn khổ Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm 2025.

NSND Trần Lực “liều” làm mới vở kịch từng gây chấn động thập niên 1960

NSND Trần Lực “liều” làm mới vở kịch từng gây chấn động thập niên 1960

VOV.VN - Tác phẩm “Ngày mai trời lại sáng” – một kịch bản của cố tác giả Đinh Xuân Hòa, ra đời từ năm 1957 và từng gây tiếng vang lớn trên sân khấu miền Nam trước năm 1975 – vừa được NSND Trần Lực cùng sân khấu LucTeam tái dựng. Vở diễn sẽ ra mắt công chúng trong khuôn khổ Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm 2025.

Vở opera “Công nữ Anio” được chuyển thể thành nhạc kịch
Vở opera “Công nữ Anio” được chuyển thể thành nhạc kịch

VOV.VN - Sau thành công vang dội với hàng loạt các buổi công diễn tại Việt Nam và Nhật Bản, vở opera “Công nữ Anio” – một tác phẩm lớn kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Nhật (21/9/1973-21/9/2023), đã được chuyển thể thành nhạc kịch và sẽ được công diễn tại Nhật Bản vào tháng 9/2026.

Vở opera “Công nữ Anio” được chuyển thể thành nhạc kịch

Vở opera “Công nữ Anio” được chuyển thể thành nhạc kịch

VOV.VN - Sau thành công vang dội với hàng loạt các buổi công diễn tại Việt Nam và Nhật Bản, vở opera “Công nữ Anio” – một tác phẩm lớn kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Nhật (21/9/1973-21/9/2023), đã được chuyển thể thành nhạc kịch và sẽ được công diễn tại Nhật Bản vào tháng 9/2026.

Nhà viết kịch nổi tiếng Đức sáng tác vở "Ngọc Thủ" cho sân khấu Việt Nam
Nhà viết kịch nổi tiếng Đức sáng tác vở "Ngọc Thủ" cho sân khấu Việt Nam

VOV.VN - Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và Goethe-Institut Hà Nội ra mắt vở kịch "Ngọc Thủ" (The Gem) – dự án hợp tác sân khấu tiên phong giữa Việt Nam và Đức, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Vở diễn sẽ công diễn từ ngày 26-28/9/2025.

Nhà viết kịch nổi tiếng Đức sáng tác vở "Ngọc Thủ" cho sân khấu Việt Nam

Nhà viết kịch nổi tiếng Đức sáng tác vở "Ngọc Thủ" cho sân khấu Việt Nam

VOV.VN - Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và Goethe-Institut Hà Nội ra mắt vở kịch "Ngọc Thủ" (The Gem) – dự án hợp tác sân khấu tiên phong giữa Việt Nam và Đức, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Vở diễn sẽ công diễn từ ngày 26-28/9/2025.

Vở kịch “Bệnh sĩ” của Lưu Quang Vũ gây sốt mạng xã hội, Gen Z đổ xô đi xem
Vở kịch “Bệnh sĩ” của Lưu Quang Vũ gây sốt mạng xã hội, Gen Z đổ xô đi xem

VOV.VN - Tối 2 và 3/8, Nhà hát Kịch Việt Nam tái công diễn vở "Bệnh sĩ" tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô. Cả hai đêm đều “cháy vé” hoàn toàn với hơn 1.000 chỗ ngồi mỗi suất, trong đó phần lớn khán giả là người trẻ, học sinh – sinh viên.

Vở kịch “Bệnh sĩ” của Lưu Quang Vũ gây sốt mạng xã hội, Gen Z đổ xô đi xem

Vở kịch “Bệnh sĩ” của Lưu Quang Vũ gây sốt mạng xã hội, Gen Z đổ xô đi xem

VOV.VN - Tối 2 và 3/8, Nhà hát Kịch Việt Nam tái công diễn vở "Bệnh sĩ" tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô. Cả hai đêm đều “cháy vé” hoàn toàn với hơn 1.000 chỗ ngồi mỗi suất, trong đó phần lớn khán giả là người trẻ, học sinh – sinh viên.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc