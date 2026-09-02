Vòng xòe Than Uyên – Nơi những bàn tay kết nối cộng đồng

Đêm qua (1/9), sân vận động xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu rực sáng trong sắc màu của Tết Độc lập. Hàng nghìn người cùng hội tụ trong tiếng trống rộn ràng, tiếng khèn gọi bạn và những điệu múa nối tiếp nhau. Và rồi, 2.500 người cùng nắm tay, tạo thành một vòng xòe đoàn kết rộng lớn.

Tại đây, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố quyết định xác lập kỷ lục “Vòng xòe đoàn kết” dành cho cộng đồng gắn liền với Ngày hội Tết Độc lập 2/9, được tổ chức với quy mô lớn và duy trì liên tục trong nhiều năm tại xã Than Uyên.

Các đại biểu châm lửa khai mạc đêm xòe tại Than Uyên

Trong chương trình nghệ thuật “Sắc màu Tây Bắc - Khát vọng vươn xa”, những sắc màu văn hóa của các dân tộc Lai Châu lần lượt được tái hiện. Từ “Khúc ca độc lập” đến “Sắc màu miền di sản”, “Miền đất hội tụ” và “Khát vọng vươn xa”. Nhưng có lẽ, khoảnh khắc được chờ đợi nhất vẫn là khi những cánh tay tìm đến nhau.

Một người nắm tay một người. Hai người nối thành một vòng tròn. Rồi vòng tròn ấy cứ rộng ra, rộng mãi… Hơn 2.500 nghệ nhân, diễn viên, học sinh đến từ Than Uyên, Mường Than, Mường Kim và Khoen On cùng bước vào vòng xòe với chủ đề “Lung linh sắc màu Than Uyên - Lai Châu”.

Màn đại xòe chào mừng Quốc khánh 2/9 tại Than Uyên đã chính thức xác lập kỷ lục Việt Nam

Xòe không chỉ là một điệu múa, mà với đồng bào Thái, xòe là cách để con người tìm đến với con người. Trong vòng xòe, không có khoảng cách giữa già và trẻ, giữa người bản địa và khách phương xa. Tất cả cùng bước một nhịp, cùng nắm tay và cùng trao nhau nụ cười. Những động tác mềm mại, nhịp nhàng, uyển chuyển của xòe mang theo hơi thở của núi rừng Tây Bắc.

Và qua mỗi mùa Tết Độc lập, vòng xòe ở Than Uyên lại trở thành một cuộc hội ngộ văn hóa đặc biệt. Đó là niềm tự hào khi những giá trị văn hóa của quê hương được trao truyền, được giới thiệu với bạn bè và du khách.

Anh Lò Văn Hặc có mặt tại đêm hội xòe, vui mừng bày tỏ: "Tôi rất tự hào vì mình là người dân Than Uyên. Lễ chính hôm nay thật hoành tráng và có rất nhiều du khách đến xem".

Chị Tòng Thị Thêu chia sẻ: "Qua chương trình nghệ thuật ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước biết đến nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Lai Châu".

Những động tác mềm mại, nhịp nhàng, uyển chuyển của xòe mang theo hơi thở của núi rừng Tây Bắc

Với những người con Than Uyên, Tết Độc lập đã trở thành một cuộc hẹn. Tháng Chín về, cờ hoa rực rỡ. Du khách từ nhiều nơi tìm về và giữa không gian ấy, vòng xòe lại mở ra.

Chị Lò Thị Thêm, người con dân tộc Thái của đất Than Uyên, chia sẻ: "Tôi rất tự hào về quê hương của mình, bởi vì mỗi khi tháng 9 về, Tết trên quê tôi – Tết Độc lập rất đông vui, nhộn nhịp và du khách khắp nơi đổ về. Và đặc biệt, vòng đại xòe 2.500 người cùng hòa chung vào một vòng xòe, không khí rất náo nức, rất vui và rất hồi hộp và chúng tôi đang hòa mình vào vòng xòe đấy".

Từ những vòng xòe trong bản làng đến vòng xòe hàng nghìn người giữa sân vận động Than Uyên. Điệu múa dân gian ấy đã trường tồn theo thời gian và đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng. Và cũng từ đây, văn hóa của đồng bào Thái nơi đây không chỉ được lưu giữ trong ký ức, mà còn hiện diện trong đời sống. Để rồi người trẻ được tiếp nối, du khách được trải nghiệm, được kể lại bằng âm nhạc, bằng những bước chân và bằng chính những vòng tay nắm chặt.

Vòng xòe năm nay có sự tham gia của 2.500 nghệ nhân, học sinh và đồng bào các dân tộc đến từ 4 xã là Than Uyên, Mường Than, Mường Kim và Khoen On

Xòe không chỉ là một điệu múa, mà với đồng bào Thái, xòe là cách để con người tìm đến với con người.

Ông Phan Văn Ngọc, Chủ tịch UBND xã Than Uyên, cho biết: "Vòng xòe truyền thống là nòng cốt của chương trình mùng 2/9, đã có khoảng 2.500 đồng bào múa tại sân vận động. Chính quyền và các dân tộc của xã Than Uyên rất mong muốn qua Tết Độc lập này tuyên truyền, giới thiệu về nét đẹp văn hóa dân tộc và bà con nhân dân của xã Than Uyên đến với du khách. Du khách đến với Than Uyên một lần rồi nhớ mãi và năm nào cũng đến với Than Uyên, năm nay chưa đến thì sang năm các bạn hãy đến với Than Uyên".

Đêm hội Tết Độc lập ở Than Uyên khép lại, nhưng vòng xòe dường như vẫn còn ngân mãi. Bởi trong mỗi bước chân là một câu chuyện, trong mỗi bàn tay nắm lại là tình đoàn kết. Và trong vòng tròn ấy là sức sống của một di sản văn hóa được đồng bào Thái gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Từ Than Uyên (Lai Châu), vòng xòe tiếp tục mở rộng, mang sắc màu Tây Bắc đến với bạn bè gần xa. Để rồi mỗi mùa Tết Độc lập, du khách lại tìm về, cùng người dân tay nắm chặt tay, cùng hòa nhịp bên điệu xòe không tuổi.