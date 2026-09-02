Than Uyên xác lập Kỷ lục Việt Nam về chuỗi vòng xòe đoàn kết

Tối 1/9, Lễ hội Tết Độc lập năm 2026 với chủ đề “Sắc màu Tây Bắc – Khát vọng vươn xa” chính thức khai mạc tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự.

Chương trình khai hội diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước và Bác Hồ

Tết Độc lập, hay còn gọi là “Tết Cờ đỏ Sao vàng”, từ lâu đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc ở Than Uyên. Đây là dịp người dân hội tụ, cùng múa xòe, thổi khèn, hát ca mừng ngày Quốc khánh 2/9; qua đó thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước và Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, nhấn mạnh, Tết Độc lập năm 2026 mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc. Lễ hội diễn ra trong bối cảnh toàn đảng, toàn quân, toàn dân bước vào năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại lễ khai mạc

Diễn ra từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, Lễ hội Tết Độc lập Than Uyên năm nay gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, thương mại và du lịch đặc sắc. Trong đó có Lễ thượng cờ; chương trình nghệ thuật; sự kiện thương mại điện tử “Nâng tầm đặc sản Lai Châu”; Giải chạy Mùa vàng Tam Than; Giải đua thuyền đuôi én; Hội thi bắt cá; Chợ phiên Tà Mung cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa và giới thiệu sản phẩm OCOP.

Chuỗi hoạt động được tổ chức nhằm tăng cường liên kết không gian du lịch giữa xã Than Uyên với các địa phương lân cận như Mường Than, Mường Kim, Khoen On; đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Bắc xanh, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc đến du khách.

Đặc biệt, chương trình “Vòng xòe đoàn kết” là điểm nhấn của Lễ hội Tết Độc lập năm nay. Đại diện Hội kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã công bố và trao quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam cho UBND xã Than Uyên với nội dung: “Chuỗi hoạt động vòng xòe đoàn kết dành cho cộng đồng gắn liền với ngày hội Tết Độc lập 2/9 được tổ chức với quy mô lớn và duy trì liên tục trong nhiều năm nhất, từ năm 2022 đến năm 2026”.

Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam trao Bằng và Kỷ niệm chương của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho lãnh đạo xã Than Uyên

Theo Tổ chức kỷ lục Việt Nam, đây là kỷ lục thứ hai chính quyền và nhân dân xã Than Uyên xác lập gắn với ngày hội Tết Độc lập, sau kỷ lục đầu tiên được xác lập năm 2024. Sự ghi nhận này góp phần tôn vinh Nghệ thuật Xòe Thái – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; đồng thời tạo động lực để Than Uyên tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững.

Khép lại chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Tết Độc lập năm 2026 là vòng xòe đoàn kết với sự tham gia của hơn 2.500 người. Trong không khí rộn ràng của tiếng nhạc, điệu xòe, người dân và du khách cùng nắm tay tạo thành vòng tròn đoàn kết, lan tỏa thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước và sức mạnh cộng đồng các dân tộc nơi vùng cao Tây Bắc.