Rộn ràng mùa Rija Nagar trên làng Chăm Phước Hữu, Khánh Hòa

Lễ hội Rija Nagar bắt đầu từ chiều 15/4, tức ngày cuối cùng của năm theo Chăm lịch, Tại sân vận động thôn Như Ngọc, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa, hàng trăm nam nữ thanh niên dân tộc Chăm trong trang phục truyền thống tham gia múa đồng diễn trong tiếng trống Paranưng và kèn Saranai rộn ràng. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện sinh động đời sống sinh hoạt và lao động của người Chăm, từ hình ảnh gùi lúa, cày ruộng, dệt vải đến những điệu múa dân gian giàu bản sắc.

Hòa mình trong dòng khách dự lễ hội rất đông đảo, bà Đàng Thị Hơi, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa chia sẻ: “Lễ hội năm nay được tổ chức khắp xóm, không khí rất rộn ràng. Các tiết mục đặc sắc, diễn viên biểu diễn nhiệt tình, tạo ấn tượng đẹp với người xem”.

Rija Nagar là lễ hội cộng đồng quan trọng của người Chăm, thường diễn ra vào đầu tháng Giêng theo Chăm lịch và do các chức sắc truyền thống chủ trì với các nghi lễ cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống bình an cho cộng đồng. Mỗi làng Chăm tổ chức lễ chính trong hai ngày với các nghi thức cúng tế truyền thống, tuy nhiên thời điểm giữa các làng có thể khác nhau nên không khí lễ hội thường kéo dài nhiều ngày trong cộng đồng.

Những không gian lễ hội như Rija Nagar, bản sắc văn hóa Chăm tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Chị Trần Thị Dung, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Tôi đã tham gia nhiều lễ hội ở các vùng miền trên cả nước, nhưng lễ hội của đồng bào Chăm mang nét rất riêng, đặc sắc. Đây là dịp tôn vinh văn hóa bản địa, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc. Tôi cảm thấy ấn tượng, tự hào khi được tham dự lễ hội tại vùng đất này”.

Không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng đầu năm, lễ hội Rija Nagar còn là nơi lưu giữ nhiều loại hình diễn xướng dân gian đặc sắc của cộng đồng người Chăm, từ âm nhạc, vũ đạo đến các nghi lễ truyền thống. Trong dòng chảy văn hóa các dân tộc Việt Nam, những lễ hội như Rija Nagar chính là không gian sống để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được bảo tồn và trao truyền qua nhiều thế hệ. Chính từ những sinh hoạt cộng đồng như vậy, bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc được nuôi dưỡng, làm giàu thêm cho bức tranh đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Lễ hội Rịja Nagar thu hút đông đảo người dân và du khách

Phó Cả sư Lưu Sanh Thanh, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Năm nay, ngày mùng 1 tháng 1 theo lịch Chăm trùng với ngày 16/4 dương lịch, cũng là dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng tỉnh Ninh Thuận (cũ), nên bà con rất phấn khởi. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến đời sống đồng bào. Chúng tôi mong muốn lễ hội Rija Nagar tiếp tục được gìn giữ, phát huy và sớm được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia”.

Từ những ngôi làng ven biển Nam Trung Bộ, các giá trị văn hóa truyền thống vẫn đang được trao truyền bền bỉ qua nhiều thế hệ. Chính từ những không gian lễ hội như Rija Nagar, bản sắc văn hóa Chăm tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa trong đời sống hôm nay.