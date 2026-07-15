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Xử phạt 23 cơ quan báo chí vì đăng bài giới thiệu sách "Chuyện với Thanh"

Thứ Tư, 15:51, 15/07/2026
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VOV.VN - Liên quan tới việc giới thiệu cuốn sách "Chuyện với Thanh", 21 cơ quan báo chí bị phạt 60 triệu đồng ở khung vi phạm nghiêm trọng, 1 cơ quan bị phạt 5 triệu đồng ở khung ít nghiêm trọng, 1 cơ quan bị thu hồi giấy phép hoạt động do đã giải thể.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch sáng nay, Cục trưởng Cục Báo chí - ông Lưu Đình Phúc đề cập việc xử lý vi phạm đối với các báo đăng bài về cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" của Nguyễn Thành Nam.

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Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Đình Phúc đề cập việc xử lý vi phạm đối với các báo đăng bài về cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" của Nguyễn Thành Nam.

Ông Phúc cho biết, ngay khi phát hiện vụ việc, cơ quan quản lý đã yêu cầu các báo rà soát, gỡ bài vi phạm, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm. Theo đó, các cơ quan báo chí đều nhận ra lỗi của mình, nhận thức sâu sắc về bài học kinh nghiệm trong thẩm định nguồn tin, đã kịp thời gỡ bài vi phạm, thực hiện kiểm điểm, kỷ luật nghiêm túc, đã xử lý kỷ luật cách chức 1 người, cảnh cáo 1 người, khiển trách 3 người, đình chỉ công tác 19 người, điều chuyển công tác khác 4 người; chấm dứt cộng tác với các cộng tác viên tham gia viết bài. 

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính đã xác lập, tính đến ngày 14/7/2026, cơ quan quản lý sẽ xử vi phạm hành chính với mức phạt như sau:

- 21 cơ quan báo chí bị phạt 60 triệu đồng ở khung vi phạm nghiêm trọng, 1 cơ quan bị phạt 5 triệu đồng ở khung ít nghiêm trọng, 1 cơ quan bị thu hồi giấy phép hoạt động do đã giải thể.

- Cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu các cơ quan chủ quản lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan báo chí trực thuộc tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan quy trình tác nghiệp và xuất bản tin, bài. Việc xem xét kỷ luật phải nghiêm minh, tương xứng với hành vi vi phạm.

PV/VOV.VN
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