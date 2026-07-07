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Bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam liên quan đến cuốn sách "Chuyện với Thanh"

Thứ Ba, 19:34, 07/07/2026
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VOV.VN - Tác giả cuốn sách "Chuyện với Thanh" - bị can Nguyễn Thành Nam vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam (SN 1961, tác giả cuốn sách "Chuyện với Thanh", trú Hà Nội) và Trần Việt Anh (SN 1993, nhà sáng lập của mạng xã hội Spiderum, trú Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Vụ án liên quan đến cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" cùng nhiều video có nội dung vi phạm pháp luật.

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Nguyễn Thành Nam tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Các tài liệu này có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử về các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Các Quyết định tố tụng nêu trên của Cơ quan An ninh điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong sách là sai sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc. Bị can Trần Việt Anh khai mục đích xây dựng các nội dung là để thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng số.

Trước đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn, do xuất bản cuốn sách “Chuyện với Thanh – Lời kể mới về ánh sáng” của Nguyễn Thành Nam có nội dung sai sự thật rất nghiêm trọng.

Theo quyết định xử phạt, xuất bản phẩm “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” có một số thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử; đồng thời sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt tiền 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh hoạt động. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Hội Nhà văn phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ số lượng xuất bản phẩm đã in; nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính với số tiền cụ thể là: 423.734.499 đồng.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi của Nguyễn Thành Nam, Trần Việt Anh và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trọng Phú/VOV.VN
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