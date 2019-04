Thảm án, buôn ma túy số lượng “khủng”, dâm ô và gì nữa, nếu…?

Vụ án mạng kinh hoảng xảy ra hôm qua (24/4) tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương khiến 3 người trong 1 gia đình bị sát hại, khiến dư luận lại thêm một phen bàng hoàng và hẳn là rất nhiều người cảm thấy lo lắng với sự bất an như đang rình rập đâu đó quanh mình và bất định.



Những cụm từ như “thảm sát”, “thảm án”… được báo chí dùng với tần suất không nhỏ những năm gần đây. Ai cũng thấy, sau mỗi vụ sát hại, cơ quan thực thi pháp luật đã nhanh chóng vào cuộc truy tìm thủ phạm và đưa ra xét xử và xử phạt. Song, vẫn tiếp tục xảy ra thảm sát và chẳng ai dám chắc sẽ không còn vụ việc tương tự.

Căn nhà nơi diễn ra vụ thảm án tại Bình Dương.

Đối với nạn ma túy thì sao? Mấy năm gần đây, trên mặt báo cũng dày đặc tin tức liên quan, nào là ngáo đá, phê thuốc, con nghiện hoành hành... Đáng chú ý hơn cả là nhiều vụ buôn bán, tàng trữ ma túy bị bắt giữ với khối lượng lớn ngày càng nhiều, thậm chí “khủng” lên đến hàng tấn ma túy.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng phạm tội nêu trên thường được nhắc tới là do dính vào ma túy, do tiêu cực chuyện gia đình, do không được giáo dục đến nơi đến chốn...

Rồi thì nạn dâm ô cũng đang trở nên báo động, không chỉ đối với nạn nhân là người lớn mà cả trẻ em, không chỉ phạm tội cá nhân mà cả phạm tội theo nhóm. Hậu quả thì nhãn tiền, nó gây khó, gây khổ cho nạn nhân, gia đình nạn nhân và cả gia đình thủ phạm sau sự việc. Và cũng đã có hậu quả bi thương hơn khi đẩy nạn nhân tìm đến cái chết để giải thoát sự xấu hổ, sợ hãi…

Sự mất cân bằng xã hội đang là nguyên nhân của nhiều vấn đề nhức nhối?

Buồn hơn là nhiều ung nhọt đang hiện hữu trong môi trường giáo dục, nơi được ghi nhận là gốc rễ của sự phát triển xã hội. Nhưng với nạn chạy điểm, bằng giả, học giả bằng thật; nhiều nơi, nhiều lúc, nhiều biểu hiện thể hiện "thầy không ra thầy", "trò không ra trò"; thi đua ảo, chạy theo thành tích ảo…. đang làm xói mòn niềm tin của nhiều người, nhất là người trẻ vào giáo dục và xã hội.

Thiết nghĩ, trong mỗi lĩnh vực, trong mỗi tình huống cụ thể thì có thể “chẩn bệnh” và “bốc thuốc chữa bệnh”, nhưng trên phạm vi cả xã hội thì cần một bài thuốc tổng hợp và chữa một cách có hệ thống trong tính lịch sử của nó. Bài thuốc đó phải bắt đầu từ giải pháp cân bằng xã hội. Bởi vì, trong mấy chục năm gần đây, kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu vật chất của con người ngày càng được đáp ứng tốt hơn, mọi người đều thấy tự do hơn, cơ hội kiếm sống và thể hiện năng lực bản thân và cái tôi nhiều hơn, dễ hơn.

Nhưng cùng với đó, dường như khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng ra. Bên cạnh những người dễ dàng kiếm tiền, trở nên giàu có thì cũng có những người trở nên khó khăn hơn trong mưu sinh, cảm giác cơ hội bị tước đoạt bởi ai đó một cách không công bằng. Đặc biệt, dù không phải phổ biến nhưng cũng không phải hiếm những nhân vật bỗng nổi lên như cồn, thăng tiến thần tốc, giàu có bột phát, sống xa hoa… một cách công khai, trắng trợn và như trèo lên mọi chuẩn mực xã hội nhờ một bàn tay nào đó sắp đặt, trong khi những người cùng trang lứa cặm cụi học hành, lầm lũi mưu sinh trong cảm giác bị đối xử bất công.

Đó chính là biểu hiện rất rõ của sự mất cân bằng xã hội. Có thể, chính sự mất cân bằng ấy đã tạo nên những ung nhọt trong xã hội. Rồi từ đó, khi cá nhân hoặc nhóm cá nhân, trong tình huống nhất định nào đó, đã mất kiểm soát bản thân, mất cân bằng nhận thức và hành vi, không giữ được tính thiện của mình nên làm điều xấu, điều ác.

Cho nên, hơn lúc nào hết, xã hội đang rất cần một cuộc đại phẫu trị bệnh mất cân bằng, từ đó chấn hưng đạo đức xã hội. Giải pháp trụ cột và không có gì mạnh hơn và hiệu quả hơn là có những chính sách đủ tầm đột phá để phát triển hài hòa giữa kinh tế và xã hội. Đó phải là phát huy giá trị văn hóa dân tộc trên tinh thần lấy văn hóa làm động lực cho phát triển kinh tế và xã hội. Tất nhiên, văn hóa không phải là sự hô hào chung chung mà phải trau dồi và làm giàu văn hóa cho mỗi cá nhân, rồi gia đình và từ đó mà gieo lộc thiện cho xã hội. Bằng không, không ai biết sẽ còn chuyện gì kinh khủng nữa sau những thảm án, buôn ma túy số lượng “khủng”, dâm ô, chạy chọt…!/.