Vụ xe container đâm hàng chục xe máy: Kinh hãi những hung thần

Vụ xe đầu kéo đâm rồi kéo lê hàng chục xe máy ở Bến Lức, Long An chiều 2/1/2019 khiến 4 người chết, hàng chục người bị thương thực sự khiến nhiều người kinh hãi, ám ảnh. Chiếc xe như một "quái thú" chồm lên nuốt chửng hàng chục người đang đứng chờ đèn đỏ...

Ai cũng biết tai nạn xảy ra là ngoài ý muốn, nhưng có những thứ mà bằng kinh nghiệm, kỹ năng của lái xe sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại hơn rất nhiều. Trong trường hợp vụ tai nạn này, xem lại video, nhiều người lái xe có kinh nghiệm cho rằng, nếu tài xế đánh lái về phía xe bồn thì thiệt hại về người sẽ không khủng khiếp như vậy. Nhưng giờ đây tất cả chỉ là “giá như”.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là xe mất phanh. Nguyên nhân ấy có thể đưa ra ban đầu nhưng cũng hơi khó chấp nhận bởi trong vận tải đều có tất cả các quy định, quy trình khi lên xe, lái xe phải kiểm tra an toàn trước khi vận hành xe. Trong trường hợp này liệu những quy định đó có bị bỏ qua?

Thời gian qua, các lái xe container đã gây ra quá nhiều vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, thiệt hại về người vô cùng lớn. Người ta ra đường thấy xe container là cảm giác rờn rợn như nhìn thấy những hung thần trên đường phố. Và thực tế đã có không ít những điều tiếng xấu về cách hành xử thiếu nhân văn của nhiều lái xe container khi gây tai nạn trên đường. Điều đó càng khiến người ta sợ những hung thần khổng lồ này.

PC_Article_Middle

Vụ tai nạn ở Bến Lức hôm qua, còn có những người chưa tìm thấy thân nhân và biết bao gia đình choáng váng vì hung tin. Theo thống kê của cơ quan chức năng thì những chiếc xe gặp nạn có biển kiểm soát của rất nhiều địa phương chứ không phải chỉ của người dân bản địa. Điều đó có nghĩa, hầu hết họ đều là những người lao động, phải gánh vác những phần trách nhiệm với gia đình.

Sau mỗi lần xảy ra những vụ tai nạn kinh hoàng như thế này xã hội lại râm ran câu chuyện về an toàn giao thông của những chiếc xe đầu kéo. Thế nhưng chỉ vài ngày nữa những chuyện này lại bình lặng như chưa từng xảy ra. Chỉ những nạn nhân và gia đình của họ là phải gánh chịu đau đớn, thiệt thòi. Người dân Việt Nam hạnh phúc vì được sống trong một đất nước hoà bình, yên ổn về an ninh – chính trị, nhưng tình hình an toàn giao thông thì vô cùng bất ổn. Mỗi ngày tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của hàng chục người, tạo gánh nặng về kinh tế, tinh thần cho nhiều gia đình và toàn xã hội.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã có công điện yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm người vi phạm và những người liên quan. Dư luận mong muốn các cơ quan quản lý Nhà nước xử lý thật nghiêm các vi phạm khi điều khiển phương tiện giao thông để hạn chế những vụ tai nạn kinh hoàng mà lỗi do chủ quan của con người (uống rượu bia, điều khiển phương tiện không tuân thủ các qui định của pháp luật, vi phạm Luật an toàn giao thông…). Cùng với đó, các cơ quan quản lý giao thông cũng cần có giải pháp phân luồng để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông trên đường. Chỉ khi nào hạ tầng giao thông đảm bảo, luật pháp được thực thi nghiêm minh thì mới mong những hung thần container, xe đầu kéo hay xế hộp không còn là những cỗ máy “xay thịt người” trên đường phố nữa./.

110 người chết vì tai nạn giao thông: Đừng để “buồn như Tết” VOV.VN -Có tới 110 người chết vì tai nạn giao thông và 61 người bị thương trong dịp nghỉ Tết dương lịch. Sao cứ mỗi dịp Tết, số người chết lại gia tăng như vậy?