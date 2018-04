24h phá án, di lý đối tượng giết người phi tang về Hà Nội

Manh mối lần ra nghi phạm

Liên quan đến việc nam sinh bị sát hại, phi tang xác ở ven đường ở phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội,) chiều 27/4, CQĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin ban đầu về vụ việc.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản (Phó Giám đốc công an TP Hà Nội - đang đứng) thông tin về vụ trọng án.

Theo tài liệu của cơ quan công an, sáng 24/4, một người dân phát hiện 1 thi thể nam giới nằm trong bao tải ở ven đường thuộc tổ 15 (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sự việc sau đó nhanh chóng được người dân thông báo đến cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, thu thập tài liệu, manh mối để điều tra vụ việc.

Quá trình xác minh, công an xác định đây là một vụ án mạng nên đã khẩn trương vào cuộc để xác định danh tính nạn nhân, đồng thời rà soát mối quan hệ, khoanh vùng đối tượng.

Danh tính nạn nhân ngay sau đó được xác định là anh Vũ Thanh T. (SN 1996, ở Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự hỗ trợ từ người dân, Cơ quan điều tra xác định nghi phạm đầu tiên liên quan đến vụ án là Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm).

Sau khi xác định nghi phạm, ban chuyên án tiếp tục thu thập thông tin về đối tượng.

"Căn cứ để ban chuyên án xác định Sơn là nghi phạm của vụ án vì đối tượng đang có mối quan hệ với nạn nhân. Năm 2017, Sơn từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng được hưởng án treo. Bản thân Sơn vào thời điểm đó đang cần tiền trả nợ" - Thiếu tướng Toản cho biết.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội của nghi phạm Chử Tuấn Sơn, cơ quan điều tra đã truy tìm đối tượng nhưng anh ta lúc này đã lẩn trốn vào phía Nam.

Nhanh chóng phá án sau 24h

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, sau khi gây án, Sơn bắt xe khách trốn vào Bình Dương.

Lúc này, một tổ công tác được cơ quan điều tra công an TP Hà Nội cử vào Bình Dương để truy bắt, di lý đối tượng về phục vụ công tác điều tra vụ án.

Đối tượng Sơn tại cơ quan điều tra chiều 27/4.

Đến ngày 25/4, phòng CSHS công an TP Hà Nội phối hợp với công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ Chữ Tuấn Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Chiều 27/4, CQĐT công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Chử Tuấn Sơn (SN 1969, ở phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng Chử Tuấn Sơn luôn cúi mặt xuống và tỏ ra vô cùng ân hận vì những lỗi lầm mình gây ra.

Khi cán bộ điều tra lấy lời khai, Sơn liên tục cuối gằm mặt xuống đất, anh ta không thể nghĩ rằng chỉ vì mâu thuẫn bộc phát đã tước đoạt mạng sống của nam thanh niên mới 22 tuổi.

Sơn khai nhận, có quen biết anh T. được khoảng 3 năm nay. Anh T. cũng thi thoảng ghé quán nước của anh ta để uống.

Thời gian gần đây, Sơn nợ nần và liên tục bị chủ nợ hối thúc trả tiền. Biết nạn nhân có cho vay tiền dưới hình thức “bốc bát họ” nên chiều 9/4, Sơn gọi nhờ anh T. cho vay 20 triệu đồng.

Để tạo lòng tin Sơn đã mời anh T. tới nhà mình ở phường Cầu Diễn để biết.

“Khi T. đến nhà, tôi hỏi thế việc chú nhờ cháu thế nào thì T. đáp "để xem đã". Tôi cố nài nhỉ để T. giúp mình nhưng T. có lời lẽ không hay khiến tôi bực tức. Sau đó, do không kiểm soát được bản thân nên tôi lấy viên gạch đập T.. Tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại lấy viên gạch đập vào đầu cháu nó. Sau đó, T. bỏ chạy xuống dưới phòng trọ cuối cùng thì bị trượt chân ngã, tôi đuổi theo đập tiếp khiến T. tử vong” - Sơn khai.

Sau khi cho xác nạn nhân đi phi tang, Sơn khai rằng đã nhận thức hành vi vi phạm pháp luật của mình. “Tối hôm đó, sau khi chấn tĩnh lại, tôi trằn trọc cả đêm không thể nào chợp mắt. Sáng sớm dậy tôi vội thắp hương cho T. cùng với ban thờ tổ tiên. Tôi nói chú xin lỗi. Chú rất hối hận, cầu mong hồn cháu dưới suối vàng được siêu thoát. Mong gia đình cháu tha lỗi cho chú”, Sơn nói rồi cúi mặt xuống đất./.

