Ảnh: Công an khám xét phòng làm việc của Phó Chủ tịch TP Phan Thiết

Sau khi đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nhà riêng của ông Trần Hoàng Khôi để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về quản lý đất đai, trưa 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã đưa bị can đến trụ sở UBND TP Phan Thiết để khám xét nơi làm việc.Công an đưa bị can Trần Hoàng Khôi về trụ sở UBND TP Phan Thiết.