Bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh khai trước toà

Sáng nay 9/1, phiên tòa xét xử 22 bị cáo về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) tiếp tục với phần xét hỏi.

Phiên xét xử bắt đầu với phần xét hỏi bị cáo Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT PVC. Theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (dự án Thái Bình 2), bị cáo Thanh đã chỉ đạo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng số 33 trái quy định để PVC được nhận tạm ứng 6.6 triệu USD và hơn 1.312 tỉ đồng; chỉ đạo việc sử dụng hơn 1.115 tỉ đồng trong số tiền tạm ứng vào mục đích khác, không đưa vào dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số gần 120 tỉ đồng.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh (Ảnh: TTXVN)

Ngoài ra, bị can Trịnh Xuân Thanh đã đề ra chủ trương cùng bị can Vũ Đức Thuận chỉ đạo Nguyễn Anh Minh, nguyên Phó Tổng giám đốc PVC và Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch thuộc PVC lập khống hồ sơ rút hơn 13 tỉ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng – Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân, trong đó Trịnh Xuân Thanh được ăn chia 4 tỉ đồng. Bị can Thanh cũng phải chịu trách nhiệm cùng Vũ Đức Thuận, Nguyễn Anh Minh, Bùi Mạnh Hiển trong việc sử dụng chung khoản tiền 1,5 tỉ đồng.

Khi được hỏi về tình hình tài chính của PVC thời điểm năm 2009, Trịnh Xuân Thanh cho biết, theo báo cáo tài chính khi đó PVC có lãi nhưng tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ. Đến năm 2011, mức vốn điều điều lệ của PVC khoảng 2.000 tỉ, còn vốn đầu tư trên 3.000 tỉ. PVN đang tái cấu trúc, trong đó có PVC là 1 trong 5 mũi nhọn của PVN thuộc khối dịch vụ, thực hiện các dịch vụ thi công, xây lắp. Thực hiện chủ trương tái cơ cấu, PVN cũng chuyển thêm một số đơn vị về PVC.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh cũng cho biết đã rất mừng vào thời điểm được PVN chỉ định PVC làm tổng thầu thực hiện Dự án Thái Bình 2. Bản thân bị cáo biết PVC lúc đó chưa đủ điều kiện nhưng thực tế lúc đó cả nước cũng chỉ có PVC và Lilama làm được. Ngoài ra, PVC cũng từng liên kết với thực hiện thành công một số dự án.

Trước câu hỏi của HĐXX rằng “năng lực hiện tại chưa đáp ứng, tài chính đang có vấn đề, lại nhận thêm một số dự án từ PVN thì khó khăn thuận lợi?”, bị cáo Thanh trả lời: Tại thời điểm ấy PVN khi bắt đầu triển khai phải có tiền, có kế hoạch nhận thậm chí được tạm ứng trước, triển khai thì thuận lợi hơn là khó khăn.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc tiền tạm ứng chi tiêu như thế nào, bị cáo Trịnh Xuân Thanh cho rằng chi tiêu thuộc về thẩm quyền của ban Giám đốc và kế toán. Về việc góp vốn vào các dự án khác, bị cáo Thanh cho rằng khi họp hội đồng cổ đông đầu năm phê duyệt nội dung chứ mình bị cáo hay PVC không thể quyết định được. Thanh khẳng định rằng không bao giờ chỉ đạo dùng dòng tiền sai. Đến bây giờ, với vai trò của mình, bị cáo thấy trách nhiệm là không đọc kỹ hợp đồng EPC số 33.

Để làm rõ hơn căn cứ chỉ định PVC làm tổng thầu, HĐXX đã xét hỏi bị cáo Đinh La Thăng - nguyên Chủ tịch HĐTV PVN và là người có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đao PVPower ký Họp đồng EPC số 33 với PVC.

Bị cáo Đinh La Thăng

Bị cáo Đinh La Thăng cho biết, dự án Thái Bình 2 phải thực hiện cấp bách nên nếu triển khai thực hiện theo phương án liên doanh tổng thầu sẽ mất nhiều thời gian khi tìm đối tác. Còn theo phương án chọn nhà thầu trong nước rồi chọn đối tác nhà thầu nước ngoài sau sẽ sớm hơn nên bị cáo thay mặt HĐTV ký văn bản báo cáo xin giao cho PVC làm tổng thầu.

Ông Đinh La Thăng cũng cho rằng việc chỉ định PVC có căn cứ năng lực và tình hình thực hiện và thực tế PVC cũng đã từng tham gia một số dự án trước đó. Do đó, căn cứ tờ trình của TGĐ và báo cáo chủ đầu tư thì HĐTV đồng ý về chủ trương, giao TGĐ trực tiếp chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các bước tiếp theo.

“Với PVN triển khai một lúc nhiều công trình, dự án, do đó để đảm bảo chất lượng và tiến độ thì Tập đoàn luôn chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng thời, đồng bộ, không chờ việc này xong mới làm việc khác” – bị cáo Đinh La Thăng trả lời HĐXX về việc thực hiện ký hợp đồng và đề ra thời điểm khởi công dự án một cách gấp rút dù còn thiếu nhiều điều kiện, thủ tục./.

