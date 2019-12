Bộ Công an nói về vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Cty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), BQL Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan. (Ảnh: Internet)