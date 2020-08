Cảnh báo thủ đoạn tiêu thụ tiền giả mệnh giá 500.000 ở Phú Quốc

Ngày 7/8, Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang có văn bản thông báo rộng rãi đến nhân dân trên huyện đảo về thủ đoạn tiêu thụ tiền giả của một số đối tượng trên địa bàn để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh theo quy định của pháp luật.



Theo đó, Công an huyện Phú Quốc cho biết tiền giả mà đối tượng tiêu thụ có mệnh giá 500.000 đồng số seri LL.19971528 và chỉ rõ đặc điểm tiền giả để người dân dễ nhận diện như: Tiền giả được in trên giấy, hình ảnh, hoa văn không sắc nét, hình ảnh định vị không khớp khít, yếu tố mực đổi màu (OVI) không có hiệu ứng đổi màu; mảng ký tự siêu nhỏ là những dải mực nhoè; các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy và phủ bóng nilong mỏng trên toàn bộ hai mặt tờ tiền, dễ bong tróc, không làm giả hình bóng chim hoặc có nhưng chỉ là hình mô phỏng, mờ nhạt; dãy bảo hiểm, hình ẩn (DOE) trong cửa số nhỏ, IRIODIN và mực không phát màu phát quang. Nhìn bằng mắt thường về kích thước nhỏ hơn tờ 500 ngàn đồng tiền thật.



Thủ đoạn mà các đối tượng thường thực hiện là dùng tiền giả mệnh giá lớn mua một loại hàng hoá giá trị nhỏ như café, nước mía, thuốc lá, xăng…để được thối lại bằng tiền thật. Thời gian đối tượng thường thực hiện vào lúc rạng sáng, tối, những nơi vắng người qua lại hay nơi không đủ ánh sáng để quan sát, kiểm tra tờ tiền. Chúng thường nhắm vào những người buôn bán nhỏ, người già, người bán hàng đang bận rộn, mất cảnh giác, các điểm bán tạp hoá, hàng rong nhỏ lẻ ven đường…



Công an huyện Phú Quốc kêu gọi người dân khi phát hiện tiền giả hoặc đối tượng sử dụng tiền giả thì tiến hành bắt giữ và thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc báo về Công an huyện Phú Quốc qua số máy 02973846051./.