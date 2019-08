Cảnh giác với chiêu thức bán trang sức bằng vàng trên mạng xã hội

Ham giá rẻ, chuốc vạ vào thân



Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, thời gian qua, mặc dù các cơ quan báo chí và lực lượng chức năng đã cảnh báo nhưng nhiều trường hợp vẫn bị lừa đảo qua mạng xã hội. Các đối tượng đánh vào lòng tham của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn như lừa trúng thưởng, lấy phí gửi quà tặng, bán hàng cấm, thậm chí cả bán trang sức bằng vàng giả trên mạng.

Một số trang Facebook bán trang sức có dấu hiệu lừa dối khách hàng.

Cụ thể, thấy người bạn đeo bộ trang sức bằng vàng khá bắt mắt, chị Đ.T.H. ở TP Hải Dương liền hỏi địa chỉ để mua về dùng. Qua bạn giới thiệu, chị H. đặt mua bộ sản phẩm qua mạng xã hội Facebook gồm nhẫn, dây chuyền, lắc tay với giá chỉ 450.000 đồng. Trang bán hàng quảng cáo bộ sản phẩm được làm bằng “vàng non” 10K và có thể bán lại tại tất cả các cửa hàng kinh doanh vàng bạc. Chỉ 2 ngày sau khi đặt hàng, chị H. đã nhận được sản phẩm.

Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, chị H. thấy trang sức có dấu hiệu xỉn màu nên mang đến cửa hàng kinh doanh vàng hỏi thì được trả lời bộ sản phẩm trên là vàng giả. Theo anh Nguyễn Thành Công, quản lý cửa hàng kinh doanh vàng bạc Hải Hồng (TP Hải Dương), thời gian gần đây có khá nhiều người mang vàng mua qua mạng đến hỏi, kiểm tra, định giá sản phẩm. Các trang sức này đều là kim loại rẻ tiền, được mạ crom hoặc một lớp vàng thấp tuổi rất mỏng ở ngoài. "Hầu hết các sản phẩm khách hàng mang đến kiểm tra đều là vàng giả và có giá trị thấp hơn rất nhiều so với giá bán. Vì không có địa chỉ cụ thể và chỉ liên hệ mua qua mạng nên các khách hàng đành chấp nhận bị mất tiền", anh Công cho biết.

Qua tìm hiểu được biết các đối tượng sử dụng nhiều trang bán hàng qua mạng xã hội như Vàng Bảo Tín JSC, Thiên An, Bán buôn trang sức, Vàng Tuấn Hưng... Các trang này không có địa chỉ rõ ràng hoặc địa chỉ giả. Thông tin về sản phẩm rất chung chung nhưng được quay, chụp những hình ảnh bắt mắt. Với chiêu trò khuyến mãi, giảm giá nhiều, những trang này thu hút khá đông người mua. Thậm chí, các đối tượng ngang nhiên lấy video quảng cáo của các cơ sở kinh doanh vàng bạc uy tín về chỉnh sửa, cắt ghép lừa dối khách hàng. Dù là "trang sức quý" nhưng những trang này giảm giá từ 30-50%. Trang sức nhưng bán với giá ngẫu nhiên mà không căn cứ vào trọng lượng vàng, bạc. Sau khi “giảm giá”, mỗi bộ sản phẩm có giá dao động chỉ từ 150.000-750.000 đồng. Để tạo lòng tin, bọn chúng cũng cam kết các chương trình bảo hành, đổi trả sản phẩm. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian hoạt động, bán được một lượng hàng nhất định thì các trang bán hàng cũng bị xoá, cắt đứt mọi liên hệ với người mua.

Lực lượng chức năng chia sẻ khó điều tra

Công an huyện Nam Sách đang điều tra một vụ lừa bán “kim cương” qua mạng xã hội. Chị V.T.T. (28 tuổi ở xã Đồng Lạc, Nam Sách) mua trên mạng xã hội Facebook của tài khoản có tên Đọa Thế Cửu Thiên 1 viên “kim cương” với giá 30 triệu đồng. Sau khi mua xong, tài khoản trên liên tục nhắn tin đe dọa chị T. rằng viên “kim cương” trên đã bị yểm bùa và yêu cầu chị T. chuyển trả lại. Chị T. làm theo yêu cầu của đối tượng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được số tiền đã chuyển để mua hàng.

Theo cơ quan công an, để tránh mắc bẫy các đối tượng lừa đảo, người dân không nên ham rẻ mà mua trang sức cũng như các mặt hàng đắt tiền qua mạng xã hội. Để mua sản phẩm bảo đảm chất lượng, mọi người nên mua tại các cơ sở uy tín, có địa chỉ rõ ràng, kinh doanh lâu năm. Nếu mua qua mạng nên lựa chọn những trang thương mại điện tử uy tín, có chủ sở hữu rõ ràng để có cơ sở giải quyết những vấn đề phát sinh.