Con buôn ma túy bị tuyên án tử hình, mẹ già bật khóc ngoài hành lang

TAND tỉnh Nghệ An vừa xét xử hai bị cáo Xồng Bá Và (SN 1988) và Xồng Bá Hử (SN 1989, cùng trú xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Hai bị cáo tại phiên tòa

Với tội danh của mình, hai bị cáo đã phải nhận bản án cao nhất của pháp luật. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người tham dự phiên tòa xót xa là hình ảnh hai người mẹ khắc khổ, gầy thó, địu cháu đứng phía ngoài hành lang nghe tòa tuyên bản án cao nhất đối với con trai của mình.



Vượt chặng đường hơn 300km, bà mẹ già địu theo đứa cháu nhỏ trên lưng đến dự phiên tòa của con trai. Dù mới 64 tuổi, nhưng trông bà Lầu Y D. già hơn nhiều so với tuổi của mình. Vợ chồng bà có 7 người con, trong đó Xồng Bá Và là con thứ 3. Từ những lần qua lại nước Lào làm ăn, Xồng Bá Và nên duyên vợ chồng với một cô gái Lào. Niềm vui con trai yên bề gia thất chưa được bao lâu thì vợ chồng bà hay tin Và đã bị bắt vì liên quan đến ma túy. Đáng nói, lúc đó vợ của Và mới sinh đứa con chưa tròn 1 tuổi.



Trong phiên tòa, bà giúp con dâu trông đứa cháu nhỏ, do không được vào tham dự tòa, nên người mẹ ấy cứ đứng lấp ló ngoài hành lang phòng xử án. Mỗi khi cháu khóc, bà vội đi ra phía ngoài để dỗ dành. Bà mở chiếc ba lô cũ kỹ lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn đưa cho cháu. Khi đã no bụng, đứa trẻ ấy ngủ say trên lưng bà. Cứ thế, suốt cả buổi xử án, người phụ nữ gầy gò ấy cứ địu đứa cháu trên lưng, đi lại giữa hành lang tòa lắng nghe từng lời khai của con.



Không được vào tham dự tòa, nên người bà lưng địu cháu chỉ biết nhìn con từ xa

Đồng cảnh ngộ là mẹ của bị cáo Xồng Bá Hử, bà Và Y X. cũng trạc tuổi như mẹ bị cáo Và. Hử là đứa con thứ 7 trong số 11 người con của vợ chồng bà X. Trải qua nhiều lần sinh nở, cuộc sống lại khó khăn, thiếu thốn khiến người phụ nữ này trông già nua, mái tóc rụng nhiều. Nhưng có lẽ, nỗi đau đớn nhất mà vợ chồng bà phải nhận là việc đứa con trai bị bắt giữ vì liên quan đến ma túy. Xuống tòa lần này, ngoài việc địu theo đứa cháu nhỏ, bà còn dẫn theo hai đứa cháu khác của Hử để cha con được gặp nhau. Do nội quy của tòa nên bà cũng đành phải đứng phía ngoài, nhìn con bị xét xử từ xa.



Ở phía trong, hai bị cáo Và và Hử đều thừa nhận hành vi phạm tội. Hử khai, khoảng tháng 5/2019, bị cáo đến thị trấn Mường Xén và được người đàn ông tên Thành (TP.Vinh) đặt mua ma túy. Sau đó, bị cáo đã liên hệ với bạn mình là Hử bạn bạc, cho số điện thoại của Thành để 2 bên gọi điện làm quen.

Đầu tháng 7/2019, Và đi chợ ở Mường Khun (Xiêng Khoảng, nước Lào) gặp 2 người đàn ông Lào tên Xồng Và Chi và Xồng Và Sở. Được hai người này cho biết có ma túy bán nên Và đã làm trung gian kết nối Chi, Sở cho Hử và Thành. Một thời gian sau Và, Hử gặp Thành tại nhà nghỉ Hoa Ban Đỏ (thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn). Tại đây, Thành đặt mua ma túy đá và hồng phiến với tổng số tiền là 360 triệu đồng.



Chiều 23/7, hai người đàn ông Lào mang theo một ba lô chứa ma túy cùng với Và, Hử đến khu vực bản Bà, xã Hữu Kiệm cất giấu. Trưa hôm sau, Thành và người bạn điều khiển ô tô đến nhà nghỉ đón Và, Hử. Đi được một đoạn thì Và cùng Thành xuống xe, vào một nhà nghỉ để kiểm tra tiền. Hử tiếp tục đi cùng bạn của Thành đến khu vực bản Bà, xã Hữu Kiệm.



Đến 13h cùng ngày, Hử xuống xe đi lại chỗ giấu ma túy, lấy 1 quả lựu đạn bỏ vào trong túi áo. Hử xách ba lô chứa ma túy lên xe ô tô đi được 10m thì bị tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện. Lợi dụng sơ hở, các đối tượng còn lại đã bỏ trốn. Tang vật thu giữ là hơn 7 kg Methamphetamine.



Với số lượng ma túy đặc biệt lớn, hai bị cáo bị đề nghị mức án tử hình. Nghe vậy, không những hai bị cáo mà người thân ngồi phía dưới đều hoảng loạn, lo sợ. Hai bị cáo đều xin có cơ hội sống để làm lại cuộc đời. Cả hai đều trình bày gia cảnh khó khăn, các con đang nhỏ dại nên xin tòa giảm nhẹ hình phạt.



Giờ nghị án, hai người mẹ khắc khổ vội bước vào phòng xử án mong được gần con. Nhưng, vì những quy định của tòa nên họ không thể đến gần. Đứng nhìn con từ xa, cả bà D. và Y. đều chảy nước mắt. Con trai sa chân vào con đường tội lỗi khiến những người làm mẹ như các bà lòng đau như cắt. Cuộc “đoàn tụ” trong nước mắt diễn ra nhanh chóng khi tòa tuyên án.

Với hành vi buôn ma túy với khối lượng đặc biệt lớn, hai bị cáo Xồng Bá Và và Xồng Bá Hử đều phải nhận án tử hình.



Giây phút nghe con trai phải chịu án tử, hai người mẹ đứng ngoài hành lang vội lấy chiếc khăn cũ lên lau nước mắt, trên lưng đứa cháu nhỏ vẫn thiu thiu ngủ./.