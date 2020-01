Công an điều tra đường dây môi giới mại dâm nữ sinh tại Ba Vì, Hà Nội

Ngày 13/1, trao đổi với VOV, một lãnh đạo UBND xã Khánh Thượng (Ba Vì, Hà Nội) cho biết: Các lực lượng chức năng đang phối hợp điều tra đường dây môi giới mại dâm với các nữ sinh cấp 2, học tại trường THCS Khánh Thượng.

Công văn của UBND huyện Ba Vì gửi Công an huyện và UBND xã Khánh Thượng liên quan đến vụ việc.

"Các cháu chủ yếu là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hoặc ít được gia đình quan tâm, bị các đối tượng xấu lợi dụng dụ dỗ vào đường dây môi giới mại dâm. Các cháu học ở trường THCS Khánh Thượng, nhưng khi các đối tượng thực hiện hành vi môi giới mại dâm thì đi đến một địa điểm khác. Hiện tại, chúng tôi đã chuyển hồ sơ sang cho Công an huyện Ba Vì điều tra làm rõ" - Vị lãnh đạo UBND xã Khánh Thượng cho hay.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng trong đường dây tìm kiếm các nữ sinh cấp 2 tại trường THCS Khánh Thượng, dụ dỗ các em đi làm thêm. Tuy nhiên, khi nhận lời, các nữ sinh sẽ bị chở đi xa, dụ vào nhà nghỉ và bị ép bán dâm. Mỗi lần bán dâm, đường dây nhận từ 5-10 triệu đồng nhưng các nạn nhân chỉ nhận được 500.000 đồng đến 2 triệu đồng, phần còn lại bị các "tú bà" ăn chặn.

Hiện tại vụ việc trên đã được công an xã Khánh Thượng báo cáo với công an huyện Ba Vì và công an huyện đang trong quá trình điều tra, làm rõ./.