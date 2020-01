Cướp trạm thu phí lấy tiền trả nợ tín dụng đen

Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) vừa khám phá nhanh vụ cướp tiền hết sức manh động tại Trạm thu phí 51, đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây.

Đối tượng đã đột nhập vào cabin của trạm thu phí cướp bọc tiền rồi nhanh chóng tẩu thoát. Ngay khi nhận được thông tin, chỉ trong gần 2 giờ đồng hồ, Công an huyện Long Thành đã bắt giữ được đối tượng cùng tang vật liên quan.Đối tượng là Đặng Đình Thiên (SN 1987, ngụ ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu). Thiên là nghi can đã thực hiện vụ cướp tại Trạm thu phí 51, đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây vào rạng sáng 3/1.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, lúc 4h45 sáng cùng ngày, trong lúc nhân viên Dương Thị Hồng Phượng đang ngồi làm việc trong cabin số 6, Trạm thu phí 51, đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, thuộc ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành thì đối tượng Thiên đeo khẩu trang che kín mặt vào giả vờ hỏi chuyện. Sau đó, nhanh chóng cướp lấy số tiền trong ngăn kéo và tẩu thoát ra bên ngoài.

Số tiền hơn 40 triệu đồng Thiên cướp tại Trạm thu phí 51 đã được cơ quan công an thu hồi

Nghe tiếng chị Phượng truy hô cướp, anh Huỳnh Quốc Thái đang làm nhiệm vụ bảo vệ phân làn ở gần đó đuổi theo nhưng không kịp. Thiên ôm bọc tiền tẩu thoát. Số tiền bị cướp được xác định là hơn 40 triệu đồng.Nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Long Thành đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ của một số đội nghiệp vụ, Công an xã Long An, thị trấn Long Thành đến hiện trường và tiến hành truy xét. Đến khoảng 7h30 thì bắt được đối tượng cùng tang vật gây án.