Cựu Chủ tịch Đà Nẵng: “Tôi không có thực quyền, chữ ký là hình thức“

Sáng 6/5, phiên phúc thẩm xét xử Phan Văn Anh Vũ, hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng 17 bị cáo trong vụ án thâu tóm “đất vàng” Đà Nẵng tiếp tục phần xét hỏi. Trước khi tiến hành xét hỏi các bị cáo then chốt, chủ tọa đã yêu cầu cách ly bị cáo Phan Văn Anh Vũ.

Đứng trước HĐXX, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho rằng, bản án sơ thẩm kết tội ông có nhiều điểm không đúng, không khách quan. "Tôi thực hiện đúng theo nhiệm vụ, chủ trương của UBND TP Đà Nẵng. Tôi với anh Trần Văn Minh (Cựu Chủ tịch Đà Nẵng giai đoạn 2006 - 2011) khi ấy là quan hệ cấp trên - cấp dưới. Tôi không nghe theo chỉ đạo của cấp trên tôi thì tôi là người vi phạm" (Khi đó ông Trần Văn Minh là Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Văn Hữu Chiến là Phó Chủ tịch- PV).

Hai bị cáo Văn Hữu Chiến (trái) và Trần Văn Minh (phải) đều từng nắm chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. (Ảnh: Trọng Phú)

Theo ông Chiến, thời điểm năm 2009 Bộ Công an có công văn đề nghị TP Đà Nẵng hỗ trợ, giảm giá bán nhà cho Công ty Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ làm chủ tịch) là công ty bình phong của Bộ Công an. Bị cáo Chiến và các bị cáo khác nghĩ rằng, việc sang nhượng bất động sản thì vẫn thuộc quản lý của Nhà nước, chỉ chuyển từ UBND TP Đà Nẵng sang Bộ Công an quản lý.

Trước phiên phúc thẩm, ông Chiến kêu oan về một tội danh và xin xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với 1 tội danh. Tuy nhiên, tại tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch Đà Nẵng thay đổi kháng cáo, kêu oan cả 2 tội danh bị quy kết. Trình bày trước tòa, bị cáo Chiến cho rằng, cần phải xác định vai trò của ông trong việc bán các nhà, đất công sản và dự án ông bị quy kết làm trái pháp luật.

Theo ông Chiến, ông ký các văn bản theo quy định của pháp luật, của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, theo quy chế hoạt động của UBND và phân công công việc hàng năm. Bị cáo Chiến cho rằng, bản thân ông không có thực quyền. Việc bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất đều do Chủ tịch giải quyết. “Tôi không có vai trò quyết định bán nhà, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển giao dự án.” - ông Chiến nói và cho rằng, án sơ thẩm quy kết không đúng cho ông.

“Bị cáo thấy văn bản không đúng pháp luật có quyền không ký!” - Chủ tọa nói. Ông Chiến trả lời, ông “không có cơ hội xem xét”. Chủ tịch trực tiếp nhận đơn từ tổ chức, cá nhân và trực tiếp giải quyết sau khi có đề xuất của công ty quản lý nhà. Chủ tịch quyết định đồng ý bán nhà, đồng ý giảm 10% tiền sử dụng đất và đồng ý giảm hệ số sinh lợi, cho phép chuyển tên người nhận chuyển nhượng nhà, đất…

Đại diện Viện kiểm sát đặt ra câu hỏi với bị cáo Văn Hữu Chiến. (Ảnh: Trọng Phú)

Văn bản sau đó được chuyển qua cho cơ quan tham mưu, ông không được tiếp cận. Chủ tọa nêu, các kết luận giám định khẳng định bị cáo ký không đúng pháp luật. Ông Chiến tiếp tục cho rằng, ông chỉ ký theo trình thự thủ tục, cơ quan nào cũng phải làm như vậy. “Có chi tiết quan trọng, chữ ký của tôi chỉ mang tính hình thức để hoàn thiện hồ sơ. Có nhà đã hoàn tất thủ tục, người mua đã nộp tiền trước…” - ông Chiến phân trần.

“Nộp tiền trước nhưng trái pháp luật, không qua đấu giá, cơ quan điều tra đã xác định rõ.” - Chủ tọa cắt lời ông Chiến. Cựu Chủ tịch Đà Nẵng nói: “Tôi chịu trách nhiệm về chữ ký của mình nhưng vì sao tôi ký, xin HĐXX xem xét”. Tiếp tục trả lời HĐXX về Dự án 29 ha Khu đô thị quốc tế Đa Phước, ông Chiến cho hay, ông không được tham gia từ đầu.

Bị cáo Chiến cho rằng, khi ông ký quyết định giao đất, đất này là đất mặt nước, chưa được giải phóng mặt bằng. Theo quy định, đất mặt nước không phải thông qua đấu giá. Trình bày về vai trò, trách nhiệm của mình, ông Chiến cho rằng, trách nhiệm của ông là Phó Chủ tịch. “Trong phân công rõ ràng, Phó Chủ tịch được quyền thay mặt Chủ tịch giải quyết trừ những việc Chủ tịch trực tiếp giải quyết, như việc bán nhà Chủ tịch giải quyết. Tôi chỉ ký các văn bản do cấp dưới trình lên, mang tính thủ tục, hoàn toàn không chỉ đạo, không bút phê vào hồ sơ, đơn thư nào để chỉ đạo.” - ông Chiến nói thêm.

Trả lời về mối quan hệ với Phan Văn Anh Vũ, cựu Chủ tịch Văn Hữu Chiến cho hay, ông từ ngành cầu đường đi lên nên không có liên quan gì bị cáo Vũ. “Sau này mới biết Vũ là bên công an. Tôi không có quan hệ riêng gì với Vũ. Trong tất cả dự án, nhà, đất công sản, tôi chưa bao giờ nhận bất kỳ văn bản nào của Vũ. Ông Vũ cũng không gặp tôi để giải quyết vấn đề gì. Tôi chỉ biết Vũ trong cuộc họp tiếp xúc doanh nghiệp, không có quan hệ gì.” - bị cáo Chiến nói./.