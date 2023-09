Giá cà phê hôm nay 11/9: Cà phê trong nước ổn định

Thị trường cà phê nước ngày 10/9 duy trì ổn định so với ngày 9/9

Cụ thể, tại 3 huyện Di Linh, Bảo Lộc và Lâm Hà của tỉnh Lâm Đồng đang đang giao dịch cùng mức 64.500 đ/kg.

Tại tỉnh Đắk Nông, thương lái Gia Nghĩa và Đắk R'lấp đang lần lượt thu mua ở mức 65.500 và 65.400 đ/kg.

Tại Đắk Lắk, huyện Cư M'gar hôm nay đang thu mua ở mức 65.300 đ/kg. Còn huyện Ea H'leo và Buôn Hồ lại đang giao dịch ở mức giá 65.200 đ/kg.

Ở Gia Lai, huyện Chư Prông đang giao dịch với giá 64.900 đ/kg, còn Pleiku và La Grai đang cùng giữ mức 64.800 đ/kg.

Còn giá thu mua tại Kon Tum hôm nay đang là 64.900 đ/kg. Thị trường trong nước đi ngang và đang có mức cao nhất là 65.500 đ/kg.

Giá cà phê Robusta, Arabica cùng giảm

Giá cà phê trên thị trường thế giới tối 9/9 - theo giờ Việt Nam đồng loạt quay đầu giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.240- 2.432 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London đi ngang ở mức 2.407 USD/tấn. Và kỳ hạn giao tháng 1/2024 trên sàn này giảm thêm 14 USD/tấn, ở mức 2.311 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 148,65 US cent/lb, giảm 0,77% tương đương 1,15 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Theo các chuyên gia, cà phê Arabica đã chạm mức thấp nhất trong 2 tuần qua. Áp lực vụ thu đang đè nặng lên giá cà phê khi Brazil sắp kết thúc vụ thu hoạch. Vụ thu hoạch đã thúc đẩy một số hoạt động bán cà phê lấy tiền mặt, khi nông dân trồng cà phê ở Brazil cần ra bán lượng tồn vụ cũ để nhường chỗ cho cà phê mới thu hoạch.

Trong một yếu tố tích cực cho giá cà phê, Tổ chức Cà phê Quốc tế đã báo cáo trong ngày mồng 8 tháng 9 rằng xuất khẩu cà phê toàn cầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 7 năm nay đã giảm 5,7% so với cùng kỳ, nằm ở mức ở mức 103,74 triệu bao.