ĐBQH: Hoàng Công Lương đã quá mệt mỏi, chấp nhận “buông vũ khí”

Bên hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) cho rằng, liên quan đến phiên tòa xử phúc thẩm vụ án chạy thận làm 9 người chết tại Hòa Bình ngày 12/6, từ hành động từ chối tất cả luật sư bào chữa cho tới chấp nhận tội danh “vô ý gây chết người” của bị cáo Hoàng Công Lương khiến bà cảm thấy rất buồn và không thuyết phục.

Theo đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, mỗi người có một quyền và Lương đã lựa chọn như thế, có thể Lương đã quá mệt mỏi và muốn buông vũ khí. “Trong ngành y chúng tôi cũng rất buồn. Bởi nếu xử tội như này thì các bác sĩ cảm thấy rất bất an và không được bảo vệ khi hành nghề sau này”- đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho biết.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM).

Bà Phạm Khánh Phong Lan cũng cho biết, tội danh được áp cho Lương thay đổi liên tục và tất cả đều không thuyết phục khi đều cố tình trút tội vào anh. Trong khi ở hoàn cảnh ấy, với bất kể bác sĩ nào xác suất phạm tội cũng sẽ giống nhau.

“Trong y khoa, biến cố rủi ro ngoài mong muốn của bác sĩ luôn rình rập và có thể xảy ra bất cứ khi nào. Với kết quả như trên, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng sẽ cảm thấy bất an bởi mình không được bảo vệ khi hành nghề. Họ sẽ nảy sinh tâm lý né tránh, làm sao đúng quy trình, an toàn cho mình nhất. Song an toàn cho bác sĩ không có nghĩa sẽ an toàn đối với bệnh nhân”- bà Lan cho biết.

Bà Lan phân tích, đây là lỗi thuộc về quy trình chạy thận chưa hợp lý và chặt chẽ. Thay vì phải thay màng lọc, chúng ta vì tiết kiệm, không đủ tiền nên đã bảo trì, bảo dưỡng màng lọc này và cho sử dụng lại. Từ đó, vụ án bị lái theo kiểu truy trách nhiệm đối với bác sĩ trực tiếp thực hiện công việc cứu bệnh nhân. Do đó việc xử theo tội “vô ý gây chết người” là không thuyết phục.

Bị cáo Hoàng Công Lương trả lời HĐXX.

“Không phải ngẫu nhiên mà tất cả thân nhân của người bị nạn đều xin giảm án cho bị cáo Hoàng Công Lương. Ai cũng đau lòng khi người nhà mình ra đi nhưng họ cũng đều thấy phải xử đúng người, đúng tội để có tính răn đe, để sau này không lặp lại những trường hợp tương tự”- bà Lan bức xúc nói.

Bộ Y tế có trách nhiệm?

Theo đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, trong sự việc này, mức án nặng nhất không phải mấy năm tù mà đó là trên lương tâm của người bác sĩ khi có bằng đó bệnh nhân của mình ra đi một cách tức tưởi. Đó là mức án nặng nhất. Nếu kết án như này, e rằng khả năng đó sẽ vẫn còn lặp lại những vụ việc tương tự như vụ Hoàng Công Lương.

“Tôi cũng hoan nghênh tới giờ phút cuối Bộ Y tế cũng có ý kiến chuyên môn nhưng quá muộn để tác động vào tòa. Theo hệ thống luật pháp, nếu bản thân bị can thừa nhận, không chống án thì cũng rất khó”- bà Lan cho biết.

Tuy nhiên, bà Lan cũng cho biết, về phía Bộ Y tế, lẽ ra ngay từ đầu khi vụ việc xảy ra cần sớm lên tiếng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động trong ngành; cần phải trả lời rõ ràng về mặt chuyên môn… Nhưng đáng tiếc là trong suốt quá trình xử án, Bộ Y tế lại có những lúc bất nhất trong việc cung cấp tài liệu, gần như không nói rõ trách nhiệm của mình.

“Thực ra với những chứng cứ chuyên môn do bản thân bị cáo Hoàng Công Lương đưa ra sẽ không có tính khách quan bằng cơ quan có chức năng quản lý. Lẽ ra Bộ Y tế phải trả lời sớm hơn. Tuy nhiên cũng nên ghi nhận nỗ lực của Bộ Y tế cuối cùng có văn bản khẳng định quan điểm Lương vô tội, không buộc tội vô ý gây chết người”- đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho biết./.