Gã “rể” hờ sát hại dã man mẹ và chị vợ vì bị sỉ nhục

Thông tin trên Dân Trí cho biết, chiều 8/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Ri (71 tuổi, ảnh) để điều tra về hành vi “Giết người”. (Ảnh: Người Lao Động) Lê Văn Ri được xác định là nghi phạm sát hại dã man cụ bà Nguyễn Thị Năm (79 tuổi) và con gái của cụ là bà Võ Thị Phượng (45 tuổi), cùng ngụ tại ấp 2, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Trong ảnh, Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án (Ảnh: báo Sóc Trăng) Theo ANTT.VN, chuyên trang của báo Người đưa tin, Lê Văn Ri khai với công an, do bị "vợ hờ" là bà Võ Thị B. (47 tuổi, chị ruột của bà Võ Thị Phượng) bỏ rơi nên Ri tìm đến nhà cụ Năm để tìm gặp. Tại đây, Ri gặp bà Phượng và bị bà này dùng lời lẽ sỉ nhục khiến đối tượng thù hận. Đối tượng ra chợ Kế Sách mua một con dao Thái Lan, sát hại mẹ vợ và em vợ. (Ảnh: Công an Nhân dân) Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Đời (44 tuổi, chồng bà Phượng), khoảng 23h50 ngày 5/1, ông tỉnh giấc khi nghe tiếng kêu của mẹ vợ, vội chạy ra thì thấy ông Ri hét lớn: “Tôi bực lắm rồi đó nghe. Vợ tôi đâu?”. Thấy ông Ri giận dữ, ông Đời có khuyên răn nhưng không được và bị ông Ri dùng dao tấn công. Ông Đời may mắn né được và chạy thoát. Khi quay lại nhà, đã thấy bà Năm và bà Phương tử vong, còn Ri đã biến mất khỏi hiện trường.(Ảnh: Zing) Gây án xong, Ri dùng xe máy chạy lên TP HCM lẩn trốn. Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) sau đó đã vào cuộc điều tra, tung lực lượng lên TP HCM để phối hợp cùng C45 (Bộ Công an) truy tìm và bắt được Ri vào rạng sáng 7/1.(Ảnh: Công an Nhân dân) Được biết, hơn 10 năm trước, sau một thời gian quen biết, ông Ri và bà Võ Thị B cất nhà ở gần gia đình cụ Năm và sống như vợ chồng. Trong ảnh, gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân. (Ảnh: Dân Trí)

