Gian lận thi cử ở Sơn La: Một cán bộ công an bị Tòa quyết định áp giải

Tại phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La diễn ra sáng (15/10), xét thấy sự có mặt của một số nhân chứng là cần thiết nên HĐXX đã ra quyết định áp giải 6 người làm chứng vắng mặt.

Trong số này có ông Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La (hiện là cán bộ Phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh). Tại phiên tòa lần trước, ông Nguyễn Minh Khoa cũng vắng mặt không lý do.

Hội đồng xét xử ra quyết định áp giải đối với 6 người làm chứng vắng mặt

Theo cáo trạng và kết luận điều tra vụ án gian lận thi cử ở Sơn La, trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, ông Nguyễn Minh Khoa đã nhờ sửa, nâng điểm cho 5 trường hợp.

Cụ thể, bị cáo Lò Văn Huynh, cựu trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT tỉnh Sơn La khai được ông Khoa chuyển thông tin nhờ giúp 3 thí sinh. Sau đó, bị cáo Huynh khai đã nhận của ông Nguyễn Minh Khoa số tiền 1 tỉ đồng để giúp sửa, nâng điểm cho 2 thí sinh. Đến nay, ông Huynh đã nộp lại số tiền này cho cơ quan điều tra.

Bị cáo Đinh Hải Sơn, cựu thiếu tá, cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La, từng là cấp dưới của ông Khoa khai được ông Khoa đưa thông tin cá nhân của thí sinh L.T. T. để nhờ giúp nâng điểm.

Bị cáo Đỗ Khắc Hưng, nguyên trung tá, cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, từng là cấp dưới của ông Khoa cũng được ông Khoa đưa thông tin của thí sinh V. H. H. để nhờ giúp nâng điểm.

Giải trình với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Minh Khoa thừa nhận đã nhậnchuyển thông tin cá nhân của 5 thí sinh cho Huynh, Sơn và Hưng. Tuy nhiên, ông Khoa khẳng định chuyển thông tin các thí sinh chỉ là để nhờ "xem trước kết quả thi", chứ không nhận tiền và đưa tiền cho ai.

Ngoài ông Nguyễn Minh Khoa, còn có 5 người làm chứng bị Tòa ra lệnh áp giải là ông Nguyễn Hồng Hà, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên; Ông Lê Minh Loan, nguyên cán bộ công an tỉnh Sơn La đã nghỉ hưu; Ông Ngần Văn Lói, trú tại bản Nà Đồ, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ; Ông Nguyễn Văn Hải, trú tại tiểu khu 6 thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn; Bà Phạm Thị Phương Loan, giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi, thành phố Sơn La.

Về sự vắng mặt của ông Hoàng Tiến Đức, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn La, người làm chứng có vai trò quan trọng trong vụ án, HĐXX không ra lệnh áp giải vì có lý do nên sẽ công bố lời khai của ông Đức tại phiên tòa./.