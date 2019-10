Gian lận thi cử Sơn La: Hai lần ông Hoàng Tiến Đức vắng mặt tại tòa

Phiên tòa xét xử cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La - Trần Xuân Yến cùng 7 đồng phạm vắng 60 người bị triệu tập, trong đó HĐXX sẽ áp giải với 6 trường hợp.

Trong số những người có quyền lợi, nghĩa vụ và người làm chứng được triệu tập, ông Hoàng Tiến Đức, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục vắng mặt với lý do đang điều trị bệnh. Sau khi thảo luận, HĐXX xét thấy việc ông Đức có lý do chính đáng nên sẽ công bố lời khai tại tòa. Tuy nhiên, dư luận mong muốn và đề nghị Tòa xác minh, làm rõ về tình trạng sức khỏe của ông Đức.



Tại phiên tòa xét xử gian lận thi cử tạị Sơn La, sự có mặt của ông Hoàng Tiến Đức, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo là rất quan trọng. Ngoài trách nhiệm là giám đốc cũ, ông Đức đang được Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La triệu tập với tư cách là nhân chứng.

Ông Đức có mặt tại phiên Tòa sẽ góp phần nhanh chóng làm rõ những tình tiết nội dung liên quan đến vụ án.

Theo quy định của pháp luật, nhân chứng là người biết các thông tin về tội phạm. Vì vậy, việc ông Hoàng Tiến Đức đến phiên tòa sẽ góp phần nhanh chóng làm rõ những tình tiết nội dung liên quan đến vụ án.

Trong tài liệu của cơ quan điều tra, giai đoạn đầu ông Đức khai nhận chuyển 8 danh sách nhờ bị cáo Trần Xuân Yến để xem điểm, sau đó ông Đức lại thay đổi lời khai. Vì vậy, việc có mặt của ông Đức tại phiên Tòa sẽ làm rõ được có hay không việc ông Đức chuyển 8 danh sách này nhờ bị cáo Yến nâng hay xem điểm, phục vụ cho phiên tòa đảm bảo sự khách quan.

Luật sư Phạm Văn Hiển, Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh, Đoàn Luật sư Hà Nội, người bào chữa cho bị cáo Trần Xuân Yên nêu ý kiến: "Trong trường hợp ông Đức đã được triệu tập lần thứ hai, trước hết nghĩa vụ của ông Đức phải có mặt và trong lần hai này ông Đức đang vắng và chúng tôi chưa rõ ông Đức vắng vì lý do gì. Vì vậy tôi đề nghị HĐXX làm rõ lý do của việc ông Đức vắng mặt nếu không phải vì lý do bất khả kháng thì đề nghị áp giải ông Đức đến phiên Tòa. Nếu như trường hợp ông Đức đến phiên tòa, HĐXX cần làm rõ những nội dung trong lời khai của ông Đức tại cơ quan điều tra và cũng làm rõ lời khai của bị cáo Trần Xuân Yến về việc ông Đức đã nhờ xem điểm hay nâng điểm".

Các Luật sư bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa đều có ý kiến HĐXX ra lệnh áp giải ông Hoàng Tiến Đức.

Ông Nguyễn Văn Long, ở thành phố Sơn La quan tâm theo dõi phiên tòa cho biết: Thông tin ông Đức nằm viện thì tòa nên xác minh không thể thông qua người này người kia hoặc gia đình bắn tin là ốm để không ra tòa. Và nếu ốm phải có xác nhận của bệnh viện nơi ông Đức điều trị về tình trạng sức khỏe hiện tại. Nếu chỉ nằm viện chung chung thì không phải là yếu tố để có thể vắng mặt tại tòa:

Ông Long cho biết: "Chúng tôi mong muốn tất cả mọi hành vi vi phạm trong quá trình tổ chức chấm thi năm ngoái phải được làm rõ tại phiên tòa này, những vấn đề nào chưa rõ ràng thì phải tiếp tục điều tra bổ sung. Vậy thì vai trò của ông Đức trong việc này như thế nào. Đấy là chưa kể đến việc ông Yến đã khai là ông Đức nhờ. Chúng tôi tin rằng khởi điểm là việc ông Đức yêu cầu hội đồng chấm thi nâng điểm cho một số học sinh và những người này mới ăn theo".



Dư luận đồng tình việc Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ gian lận thi cử, kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đã quyết định áp giải 6 người bị tố nhờ xem điểm đến tòa. Tuy nhiên, với trường hợp của ông Hoàng Tiến Đức, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào Sơn La vắng mặt với lý do chung chung là ốm, thì các luật sư bào chữa cho các bị cáo, cũng như những người quan tâm đến vụ án đề nghị Hội đồng xét xử cần làm rõ ông Đức ốm đến mức nào? Liệu ông Đức có thật sự đau yếu đến nỗi không thể đến dự phiên tòa...?/.