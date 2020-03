Hai bố con chủ quán trà chanh bị khởi tố vì đánh bác sỹ nhập viện

Ngày 12/3, Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích, khởi tố bị can về cùng tội danh đối với Nguyễn Văn Quyền (60 tuổi) và con trai là Nguyễn Xuân Lãn (30 tuổi) – chủ quán trà chanh Bụi Phố, khối 2 thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Cả hai bố con ông Quyền được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nạn nhân bị bố con ông Quyền gây thương tích là bác sỹ Thái Doãn Nam (55 tuổi, công tác tại Trạm y tế xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) – là hàng xóm của hai bị can.

Quán trà chanh và nhà của bác sĩ Nam sát nhau.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 30/1, bác sỹ Nam từ cơ quan trở về nhà, khi tới cổng thì bị toàn bộ xe ở tiệm trà chanh bịt kín cổng vào. Ông Nam mở cửa xe xuống để nói chuyện thì bất ngờ bị chủ quán Trà Chanh, người nhà cùng nhiều nhân viên quán lao vào đánh.

Người dân vào can ngăn, đưa ông Nam đi bệnh viện. Kết quả giám định của Trung tâm Giám định Pháp y Nghệ An cho thấy bác sỹ Nam bị đánh gây thương tích 14%.

Được biết, tiệm trà chanh Bụi Phố thuộc sở hữu của gia đình Quyền, Lãn, từ khi khai trương đã thường xuyên dùng loa kẹo kéo phát âm thanh quá lớn gây bức xúc cho người dân quanh khối 2 thị trấn Tân Kỳ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.