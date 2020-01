Hoãn xử phúc thẩm cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng vì vắng mặt 1 bị cáo

Ngày 6/1, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phiên phúc thẩm đối với cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Bạch Hồng cùng 4 bị cáo, liên quan đến những sai phạm ở Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phiên phúc thẩm được mở theo đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của Cựu Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - Nguyễn Huy Ban và đơn xin giảm nhẹ của 4 bị cáo: Lê Bạch Hồng (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cựu Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam), Nguyễn Phước Tường (cựu Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính, nay là Vụ Kế hoạch - Đầu tư, kiêm Kế toán trưởng BHXH Việt Nam), Hoàng Hà và Trần Tiến Vỹ, đều là cựu Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính (nay là Vụ Kế hoạch - Đầu tư, BHXH Việt Nam).

Bị cáo Lê Bạch Hồng. (Ảnh: Trọng Phú)

Dù có đơn kháng cáo nhưng ông Nguyễn Huy Ban lại không có mặt tại tòa vì lý do sức khỏe (phải nhập viện). Bên cạnh đó, luật sư của ông Nguyễn Huy Ban cũng có đơn xin hoãn phiên phúc thẩm gửi lên HĐXX với lý do: Gia đình ông Nguyễn Huy Ban mới đổi luật sư, nên luật sư cần thời gian nghiên cứu, tiếp cận vụ án do có nhiều vấn đề phức tạp.

Tại tòa, sau khi hội ý, HĐXX nhận định: Vụ án có nhiều vấn đề liên quan đến bị cáo Nguyễn Huy Ban. Việc ông Ban không có mặt tại tòa sẽ gây nhiều khó khăn trong việc xét xử. Do đó, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, dự kiến đến đầu tháng 2/2020 phiên phúc thẩm vụ án này sẽ được mở lại.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm HĐXX đã tuyên phạt với các bị cáo như sau: Bị cáo Lê Bạch Hồng 6 năm tù, buộc bồi thường 150 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Huy Ban 14 năm tù, buộc bồi thường 292 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Phước Tường 14 năm tù, buộc bồi thường 292 tỷ đồng, cùng về tội Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng.

Các bị cáo khác là Hoàng Hà (cựu Trưởng Phòng kế hoạch - tổng hợp, ban kế hoạch - tài chính) bị tuyên phạt 7 năm tù; bị cáo Trần Tiến Vỹ (cựu Trưởng phòng kế hoạch - tổng hợp) bị tuyên phạt 3 năm tù,

Bị cáo Trần Thị Thanh Thủy (chuyên viên Phòng kế hoạch - tổng hợp, Ban kế hoạch - tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam) bị tuyên phạt 20 tháng tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số các bị cáo, chỉ có Trần Thị Thanh Thủy không làm đơn kháng cáo hoặc xin giảm nhẹ hình phạt./.