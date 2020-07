Khởi tố 3 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Lào Cai

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép", khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan.



Một trong 3 đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Thanh Tuấn)

Trước đó, khoảng 0h35 ngày 2/7, trong quá trình tuần tra, Công an thành phố Lào Cai phát hiện 1 xe ô tô nhãn hiệu Dawoo Lacetti biển số 20A-010.10 dừng đỗ tại khu vực biên giới (khu công nghiệp Kim Thành, thành phố Lào Cai). Tổ công tác đã kiểm tra, phát hiện trên xe có 5 người, gồm 1 người Việt Nam lái xe chở 4 người Trung Quốc.



Qua điều tra ban đầu, 4 đối tượng quốc tịch Trung Quốc khai nhận đã nhập cảnh trái phép qua khu vực lối mòn xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới gồm: Phạm Văn Phong (SN 1988), Nguyễn Văn Hữu (SN 1988) cùng trú tại xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và Nguyễn Ngọc Khánh (SN 2000, trú tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).



Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ án nói trên và tiếp tục ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng liên quan.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.