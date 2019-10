Khởi tố đối tượng đâm chết chồng của vợ cũ

Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm 4 tháng đối với Trần Hữu Phương (42 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.



Quán cà phê - nơi xảy ra án mạng

Theo cơ quan điều tra, chiều 16/10, Trần Hữu Phương hẹn vợ cũ là chị Lê Thị Thu H. (29 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phú An, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) đến quán cà phê tại ấp An Ninh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè để nói chuyện.

Cùng đi với chị H. đến điểm hẹn có anh Trần Tuấn H. (35 tuổi, ngụ phường Phú Mỹ, quận 7 TPHCM) - là chồng sắp cưới của chị H. và 3 nam thanh niên khác.

Tại đây, Trần Hữu Phương ngồi cùng bàn với chị H. và anh H. Ba thanh niên kia nằm võng cạnh bên. Trong lúc nói chuyện, xảy ra mâu thuẫn, Phương dùng tay đánh chị H., thì anh H. ra tay can ngăn. Sau đó, Phương dùng cây kéo đâm chị H. gây thương tích và đâm anh H. tử vong. Sau khi gây án, Trần Hữu Phương lên xe máy rời khỏi hiện trường và bị lực lượng công an bắt giữ sau đó.



Trần Hữu Phương và chị Lê Thị Thu H. kết hôn vào năm 2011, có 2 con chung. Quá trình chung sống, cả 2 xảy ra mâu thuẫn và ly hôn vào cuối tháng 8/2019. Chị H. nuôi 2 con, Phương có nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng. Đến ngày 15/10, chị H. đăng ký kết hôn với anh Trần Tuấn H.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, Phương khai nhận không có ý định đâm anh Hạnh mà chỉ có ý đâm vợ cũ do nghi bị phản bội./.