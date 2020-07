Khởi tố nhóm đối tượng dùng hung khí "nóng" cưỡng đoạt tài sản

Ngày 24/7, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Danh tính các đối tượng gồm: Phạm Đình Đan (SN 1999) trú tại thôn 1, Nguyễn Văn Hà (SN 1991) trú tại thôn 5, Trần Đình Phong (SN 2000) trú tại thôn 2, cùng xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên); Võ Hữu Sáu (SN 2001) trú tại thôn Yên Lạc (Cẩm Lạc – Cẩm Xuyên); Sầm Văn Bính (SN 1991) trú tại xã Châu Thuận (Quỳ Châu - Nghệ An) - đối tượng này đã có 1 tiền án về tội “mua bán phụ nữ.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 0h30" ngày 22/7/2020, Công an huyện Cẩm Xuyên nhận được tin báo của ông Phan Văn Hảo (SN 1970, trú tại xóm Hợp Sơn, xã Thanh Lộc, Can Lộc - Hà Tĩnh) về việc, khoảng 16h ngày 21/7/2020, ông điều khiển xe taxi gia đình, nhãn hiệu Ford Everest màu bạc, biển kiểm soát 38A-157.80 chở 6 thanh niên từ phường Nam Hồng (Thị xã Hồng Lĩnh) vào khu vực biển Thiên Cầm và Kỳ Xuân để ăn uống.

Sau khi nhóm đối tượng này ăn uống xong, ông Hảo chở nhóm đối tượng này về thì bất ngờ bị nhóm đối tượng này dùng dao, kiếm để ép buộc ông Hảo phải ký giấy vay chúng với số tiền 250 triệu đồng.

Không dừng lại ở việc bắt ông Hảo ký giấy vay nợ, nhóm đối tượng này còn ông Hảo lái xe đến khu vực cây xăng thuộc địa phận xã Cẩm Hà (Cẩm Xuyên), sau đó bắt ông Hảo xuống xe để điều khiển xe di chuyển vào hướng Kỳ Anh.

Hung khí gây án.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên và Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, công an các địa phương: huyện Kỳ Anh, Thị xã Kỳ Anh, Can Lộc, Thị xã Hồng Lĩnh và Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tiến hành truy bắt các đối tượng.

Sau gần 1 ngày truy bắt, đến trưa ngày 22/7, Công an huyện Cẩm Xuyên và Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng khi chúng đang điều khiển xe ô tô di chuyển trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 ôtô, 6 dao, kiếm các loại và cùng một số tang vật liên quan.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là vào năm 2016, ông Phan Văn Hảo có có mượn của chị Nguyễn Thị Dung ở Hải Dương (hiện đang đi lao động ở Đài Loan) 2 cây vàng. Nhiều lần chị Dung gọi điện đòi nhưng ông Hảo vẫn chưa trả nên chị Dung đã nhờ Nguyễn Văn Hà (Hà và Dung là bạn khi Hà đi lao động ở Đài Loan) để đòi nợ. Sau khi bàn bạc, Hà đồng ý nên đã lôi kéo thêm các đối tượng nói trên tìm gặp ông Hảo để đòi nợ giúp cho chị Dung./.