Khởi tố thêm 5 bị can liên quan vụ mua bán hóa đơn ở DN Tuyết Liêm

Liên quan chuyên án mua bán hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng lớn cát do khai thác, mua bán trái phép của Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát, Công an thành phố Huế cho biết: Cơ quan điều tra Công an thành phố Huế đã tống đạt quyết định khởi tố thêm 5 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.



Cơ quan điều tra Công an thành phố Huế thi hành lệnh bắt 3 bị can

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Phúc (64 tuổi, Giám đốc HTX vận tải Xuân Long, trú tại 15 đường Vạn Xuân); Nguyễn Văn Phú (57 tuổi, trú tại 67 đường Vạn Xuân); Võ Thị Minh Nguyệt (38 tuổi, trú tại đường Bạch Đằng, phường Phú Hiệp, thành phố Huế), cả hai là kế toán của HTX vận tải Xuân Long; Phan Văn Hùng (50 tuổi, trú tại KV5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, Giám đốc Công ty Cổ phần 939); Đỗ Thị Thùy Châu (37 tuổi, nghề nghiệp kế toán, trú tại đường Bạch Đằng, thành phố Huế).

Các đối tượng này bước đầu khai nhận đã mua bán trái phép hóa đơn cho DNTN Tuyết Liêm và Công ty TNHH TMDV vận tải Tuấn Phát, địa chỉ 217 Phan Bội Châu, thành phố Huế.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan điều tra mở rộng làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo qui định của pháp luật.

Đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an thành phố Huế cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Hình sự, Phòng Kinh tế của Công an tỉnh và Phòng Trinh sát của Cục Giao thông (Bộ Công an) tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở doanh nghiệp tư nhân Tuyết Liêm.

"Chúng tôi đã thu giữ nhiều chứng từ, tài liệu liên quan hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép. Sau khi khám xét, chúng tôi cũng tập trung điều tra làm rõ các hành vi vi phạm" - Đại tá Hoàng Long cho biết./.