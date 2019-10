Khởi tố vụ giết vợ sắp cưới rồi tự vẫn

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Viết Quyết (25 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi giết người.

Người dân tụ tập trước ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Như VOV đã đưa tin, vụ việc xảy ra khoảng 18h30 ngày 26/9, tại một ngôi nhà ở phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Thời điểm này, bà Thủy- mẹ của nạn nhân đi làm về thì hốt hoảng phát hiện con gái của bà là Nguyễn Thị Phương Thanh và chồng sắp cưới là Nguyễn Viết Quyên (cùng 25 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) nằm bất động trên sàn nhà. Bên cạnh hai nạn nhân có một sợi dây và một con dao.

Bà Thủy hô hoán hàng xóm đưa hai người đi cấp cứu, nạn nhân nữ đã tử vong. Nam thanh niên bị thương ở vùng bụng và đứt mạch máu ở tay đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.



Được biết, Nguyễn Thị Phương Thanh là Bí thư đoàn của khu phố. Cô gái và người yêu chuẩn bị làm lễ cưới thì xảy ra vụ việc.

Hiện, Nguyễn Viết Quyết đang điều trị tại bệnh viện và vẫn được lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt./.

