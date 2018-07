Lật mặt nạ những kẻ mưu đồ, hành động lật đổ chính quyền

Thông tin trên Vnexpress cho biết, TAND TP HCM đã lên lịch xét xử bị cáo Trương Nguyễn Minh Trí, Đỗ Tài Nhân cùng 10 đồng phạm về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân từ ngày 16 đến 19/7. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị dừng lại và phía toà vẫn chưa đưa ra thời điểm tiến hành phiên xử. Trong ảnh: Đào Mình Quân đang bị truy nã. (Ảnh: Bộ Công an). Theo cáo trạng, ông Trí và các đồng phạm thuộc tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân (66 tuổi) thành lập tại Mỹ năm 1990, tự phong là thủ tướng. Năm 2009, ông này công bố bản Hiến ước lâm thời thể hiện cương lĩnh và điều lệ hoạt động nhằm mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bằng bạo động vũ trang. Trong ảnh: Đặng Hoàng Thiện (25 tuổi) làm theo lời ông Quân - chủ mưu đặt bom xăng tại sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Vnxpress) Từ cuối năm 2013, ông Quân cùng những người trong tổ chức đã thành lập trang web, blog, địa chỉ email để lôi kéo, phát triển lực lượng tại Việt Nam và cộng đồng người Việt ở nhiều quốc gia khác. Tổ chức này thường xuyên tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Việt Nam; kích động khủng bố, rải truyền đơn kích động biểu tình, phá hoại nhân dịp lễ, Tết. Trong ảnh: Bom xăng (vùng khoanh vòng tròn đỏ) đặt sân bay Tân Sơn Nhất ngày 22/4/2017. (Ảnh: Bộ Công an) Hồi đầu năm nay, Bộ Công an phát đi thông báo Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố. Những người cầm đầu đã chỉ đạo vụ ném bom xăng, đốt kho xe 320 chiếc của Công an Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào ngày 8/4/2017; đặt bom xăng tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 22/4/2017. Liên quan vụ án, 14 người đã bị tuyên phạt cao nhất 16 năm tù. Trong ảnh: Bị cáo Vy (áo trắng) trong vụ kích nổ bom sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Cơ quan chức năng cũng ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Đào Minh Quân cùng 6 đồng phạm về hành vi Khủng bố chống chính quyền nhân dân theo Điều 84 BLHS. Trong ảnh: 16 bị cáo tại tòa ngày 26/12/2017 tại TAND TPHCM. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Thông tin trên TTXVN cho biết, đối tượng Nguyễn Viết Dũng (sinh ngày 19/6/1986; thường trú tại xóm Trần Phú, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) từng bị TAND TP Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Sau khi ra tù, Dũng không ăn năn hối cải, tu chí làm ăn mà cố tình lên mạng xã hội, cấu kết với các đối tượng cực đoan, phản động để viết bài, chụp ảnh, xuyên tạc, bóp méo sự thật, chống phá đất nước, phá hoại cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong ảnh: Nguyễn Viết Dũng tại phiên tòa xử về tội gây rối trật tự công cộng. (Ảnh: ANTĐ) Với những hoạt động, hành vi vi phạm, ngày 27/9/2017 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Dũng về hành vi “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 88, Bộ luật Hình sự. Trong ảnh: Đối tượng Dũng và lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Người Đưa tin) Theo cơ quan tố tụng, trong thời gian từ ngày 30/4/2017 đến 19/5/2017 Dũng đã có hành vi đăng tải trên Facebook cá nhân nhiều bài viết do đối tượng tự soạn thảo, sao chép và dùng ý kiến cá nhân có nội dung tuyên truyền sai trái các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong ảnh: Đối tượng Dũng tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Báo Nghệ An) Ngoài ra, tại nhà riêng Nguyễn Viết Dũng còn có hành vi làm ra, tàng trữ, lưu hành 4 lá cờ vàng ba sọc đỏ. Tiếp đó, Nguyễn Viết Dũng còn treo cờ vàng ba sọc đỏ tại Khu di tích lịch sử Pác Bó (tỉnh Cao Bằng), Dinh Độc Lập (TPHCM) và tại Khu du lịch Cồn Thái Sơn (tỉnh Tiền Giang) rồi chụp ảnh, quay video sau đó đăng tải trên trang Facebook cá nhân, chia sẻ phát tán công khai trên mạng Internet nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (Ảnh: Thể thao Văn hóa) Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo, Hội đồng xét xử sơ thẩm (TAND tỉnh Nghệ An) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Dũng 7 năm tù về tội “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và buộc bị cáo phải chịu hình phạt quản chế tại địa phương trong thời hạn 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. (Ảnh: Truyền hình Nghệ An) Trước đó, ngày 1/2/2018, TAND TPHCM cũng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối tượng Hồ Văn Hải (SN 1964, ngụ phường 5, quận 5) về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bị cáo này là chủ tài khoản Facebook "Hồ Hải" và blog "BS Hồ Hải" đã phát tán thông tin, tài liệu chống Nhà nước. Trong ảnh: Bị cáo Hải được dẫn giải ra về sau phiên tòa. (Ảnh: Thanh Niên) Thông tin trên Pháp luật TPHCM cho hay, năm 1989, Hải tốt nghiệp Trường ĐH Y Dược TPHCM ngành bác sĩ đa khoa. Sau đó, Hải làm việc ở BV Chợ Rẫy một thời gian rồi xin nghỉ ra hành nghề bác sĩ tại các phòng khám đa khoa. Tối 2/11/2017, công an khám xét tại Phòng khám đa khoa Á Châu (phường Linh Tây, quận Thủ Đức) phát hiện Hải đang sử dụng máy tính của phòng khám lên mạng Internet thực hiện quyền quản trị blog bshohai và sử dụng Facebook phát tán nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, nói xấu Đảng và Nhà nước. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng đang và sắp diễn ra trong nước, Hải đã soạn thảo và đăng tải nhiều bài viết có nội dung bôi nhọ, vu khống lãnh đạo, kêu gọi tẩy chay bầu cử HĐND các cấp... Tổng cộng Hải đã có 36 bài vi phạm quy định của Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hải 4 năm tù và 2 năm quản chế tại gia. (Ảnh: Người Lao động) Một đối tượng khác cũng đã phải nhận cái giá đắt về mưu đồ lật đổ chính quyền. Đó là Trần Thị Nga, 40 tuổi, ở xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân; trú tại tổ 10, phường Hai Bà Trưng, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Trong ảnh: Công bố lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Thị Nga (dấu X). (Ảnh: CAND) Báo Công an nhân dân đưa tin, từ năm 2014 đến tháng 1/2017, Trần Thị Nga đã trực tiếp lập các tài khoản Blog, Facebook cá nhân và trang Youtube, làm ra, tàng trữ, sử dụng trang mạng xã hội đăng tải 13 video clip có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; phỉ báng chính quyền nhân dân; tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, truyền bá những tư tưởng phản động, gieo rắc sự nghi ngờ, gây hoang mang trong nhân dân... nhằm mục đích chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong ảnh: Cơ quan An ninh điều tra thu giữ các tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án. (Ảnh: CAND) Trần Thị Nga còn trả lời phỏng vấn các đài, báo phản động ngoài nước để cung cấp những thông tin, tình hình sai lệch về hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, về lãnh đạo Đảng, Nhà nước; viết, dán nhiều biểu ngữ có nội dung bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an, tẩy chay bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong ảnh: Dẫn giải Trần Thị Nga (dấu X) và một số vật chứng liên quan. (Ảnh: CAND) Ngày 22/12/2017, Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Nga và giữ nguyên bản án sơ thẩm là 9 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương. (Ảnh: CAND)

