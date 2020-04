Lời khai bất ngờ từ người vợ bắn chết chồng lúc rạng sáng

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, hung thủ và đồng phạm của vụ án sát hại chồng, cha của mình đã thay đổi lời khai về nguyên nhân dẫn đến vụ việc có liên quan đến số tiền tiết kiệm gửi ngân hàng.



Người thân tổ chức tang lễ cho ông Dũng

Trước đó, sau khi Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt tạm giam về tội giết người, bà Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) và con trai là Phạm Phi Trường (19 tuổi, cùng trú thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) khai nhận, do thường xuyên bị hành hạ, đánh đập nên đã lên kế hoạch mua súng, bắn chết chồng, cha của mình là ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi).



Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhận định, lời khai của 2 mẹ con bà Nga còn nhiều mâu thuẫn, chưa khai hết, khai thật về động cơ gây án nên tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Kết quả, theo lời khai mới của bà Nga, vợ chồng bà có cuốn sổ tiết kiệm gửi ngân hàng trị giá 150 triệu đồng. Thời gian qua, bà đã nhiều lần đi rút tiền về cho Trường tiêu xài. Khi toàn bộ số tiền đã rút hết, lo sợ bị ông Dũng phát hiện, Nga và Trường bàn nhau sát hại ông Dũng. Tiếp đó, Trường có tìm mua 1 khẩu súng tự chế cùng 5 viên đạn từ một người thường trú trên địa bàn rồi đưa bà Nga cất giữ.



Tối 3/4, bà Nga gọi điện thoại cho Trường về nhà để thực hiện hành vi sát hại ông Dũng. Do lúc này ông Dũng thức giấc nên bà Nga bảo Trường vào phòng khách nằm nghỉ. Đến rạng sáng 4/4, Trường mang súng vào phòng ngủ của ông Dũng nhưng không dám bắn nên để súng lại dưới giường rồi đi ra ngoài. Sau đó bà Nga là người đã nổ súng bắn ông Dũng.



Như tin đã đưa, sáng 4/4, ông Phạm Văn Dũng được người nhà đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, vết thương nghi do đạn bắn từ vai trái lên cổ, xuyên thấu phổi. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông Dũng đã tử vong.



Nhận được tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phối hợp lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ. Sau đó, 2 nghi can là Nguyễn Thị Nga và Phạm Phi Trường bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.



Xét hành vi của các nghi can, Viện Kiểm sát, Công an tỉnh Lâm Đồng quyết định khởi tố Nguyễn Thị Nga tội giết người, Phạm Phi Trường là đồng phạm./.