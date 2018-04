Lời khai của nghi can vụ thi thể trong bao tải ven đường

Liên quan đến vụ thi thể trong bao tải được người dân phát hiện ở khu vực Tân Mỹ (phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội), thông tin trên Thời Đại cho biết, cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã tạm giữ đối tượng Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội). Trong ảnh: Người dân tập trung gần khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận do quen biết với Vũ Thanh T. (22 tuổi, ở phường Mỹ Đình 2, là nạn nhân trong vụ án) nên nhờ T. vay hộ tiền. Báo Thời Đại đưa tin, tối 9/4, Sơn dẫn T. về nhà để bàn đến chuyện nhờ vay tiền hộ, tuy nhiên đã bị T. từ chối. Trong ảnh: Trong ảnh: Khu vực nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Thấy T. không muốn giúp mình, Sơn liền dùng gạch đánh nhiều lần vào đầu nạn nhân đến bất tỉnh. Sau khi nạn nhân đã bị đánh gục, Sơn kéo thi thể vào giấu trong nhà rồi lấy xe và điện thoại của nạn nhân mang đi cất giấu. Xong việc đối tượng tiếp tục ra vỉa hè bán trà đá để tạo bằng chứng ngoại phạm. Khuya 9/4, Sơn bịt kín thi thể nạn nhân, nhét vào bao tải và mang ra phi tang ở khu vực bãi rác làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Đến ngày 11/4, đối tượng bắt xe vào Bình Dương lẩn trốn. Ngày 25/4, nghi phạm bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trốn tại một nhà người quen ở Bình Dương. Trong ảnh: Hiện trường khu vực phát hiện xác chết được phong toả, phục vụ việc điều tra. (Ảnh: Dân Trí) Như tin đã đưa, vụ việc xảy ra vào sáng 24/4, một người dân phát hiện thi thể người đang phân hủy tại khu vực đất trống thuộc khu vực Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sự việc được thông báo đến cơ quan điều tra. Cơ quan chức năng ngay sau đó đã kịp thời phong tỏa hiện trường, thu thập tài liệu, điều tra vụ việc theo trình tự. Nạn nhân Vũ Thanh T. (SN 1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội), đang là sinh viên năm cuối tại một trường Đại học ở Hà Nội. Trong ảnh: Bố nạn nhân đau xót kể lại vụ việc. Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Thời Đại./.

