Ngày 26/12, xét xử sơ thẩm vụ án sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Chiều 12/12, trao đổi với phóng viên VOV, đại diện Văn phòng Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên xác nhận lịch xét xử vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26 - 28/12.

Ông Phạm Văn Nam - Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên sẽ làm chủ tọa, điều hành phiên xử này. Hội đồng xét xử còn có thẩm phán Nguyễn Trọng Đoàn và 3 vị hội thẩm nhân dân; thẩm phán dự khuyết là ông Lò Văn Lịch.

Có 9 bị can bị đưa ra xét xử, gồm: Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu (vợ Công), Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả, Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương (cùng trú tại huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên.

Trước đó ngày 9/10/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã có bản Kết luận điều tra số 71 điều tra vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên đề nghị truy tố 9 bị can.

Trong đó, Vì Văn Toán bị truy tố về tội Giết người theo điểm e, khoản g, điểm o, khoản 1, Điều 123 Bộ Luật hình sự và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 2, Điều 169 Bộ Luật hình sự;

Bùi Văn Công bị truy tố về tội Giết người theo điểm e, điểm g, điểm o khoản 1, Điều 123 Bộ Luật hình sự; tội hiếp dâm theo điểm a, điểm c, điểm d khoản 2 Điều 141 Bộ Luật hình sự; tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 2, Điều 169 Bộ Luật hình sự; tội cướp tài sản theo khoản 1 Điều 168 Bộ Luật hình sự và tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ Luật hình sự;

Vương Văn Hùng bị truy tố về tội giết người theo điểm e, điểm g, điểm o khoản 1 Điều 123 Bộ Luật hình sự; tội hiếp dâm theo điểm a, điểm c khoản 2 Điều 141 Bộ Luật hình sự; tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 2, Điều 169 Bộ Luật hình sự và tội cướp tài sản theo khoản 1 Điều 168 Bộ Luật hình sự;

Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả bị đề nghị truy tố về các tội: giết người theo điểm e, điểm g, điểm o khoản 1, Điều 123 Bộ Luật hình sự; tội hiếp dâm theo điểm a, điểm c, điểm d khoản 2 Điều 141 Bộ Luật hình sự và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 2, Điều 169 Bộ Luật hình sự.

Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương bị đề nghị truy tố về tội hiếp dâm theo điểm c, điểm d khoản 2 Điều 141 Bộ Luật hình sự.

Bùi Thị Kim Thu bị đề nghị truy tố về tội không tố giác tội phạm theo khoản 1 Điều 390 Bộ Luật hình sự.

Theo bản kết luận điều tra, Vì Văn Toán khai năm 2009, Toán bán cho bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Duyên) 2 bánh heroin với giá 300 triệu đồng nhưng bà Hiền chưa trả tiền. Bùi Văn Công cũng khai bà Hiền nợ Công 30 triệu đồng từ tiền mua bán ma túy năm 2017.

Ngày 3/2/2019 (29 Tết Nguyên đán 2019), Toán bàn bạc, lên kế hoạch, phân công vai trò, nhiệm vụ đối với các đối tượng còn lại về việc bắt cóc Cao Mỹ Duyên để đòi tiền bà Hiền.

Toán khai, sau khi bắt cóc Duyên, nhóm đối tượng đã liên hệ với gia đình nạn nhân yêu cầu trả tiền nhưng bất thành. Từ ngày 4 - 6/2/2019, tại nhà Bùi Văn Công, các đối tượng Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Vương Văn Hùng, Phạm Văn Dũng và Cầm Văn Cương đã nhiều lần xâm hại tình dục nạn nhân. Đến tối 6/2, Toán bàn bạc với các đối tượng về việc giết nạn nhân để che giấu hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm.

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập, lời khai, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã làm rõ diễn biến hành vi phạm tội, chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các bị can, thủ đoạn, động cơ, mục đích phạm tội cũng như những tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội, các tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án.

Theo đó, đối với bị can Vì Văn Toán, ngày 3/2/2019 Toán đã chủ mưu bàn bạc, lên kế hoạch phân công vai trò, nhiệm vụ với Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả về việc bắt cóc Cao Mỹ Duyên nhằm mục đích đòi số tiền 300 triệu đồng của bà Trần Thị Hiền (mẹ nạn nhân).

Ngày 6/2/2019 Toán tiếp tục bàn bạc với các đối tượng này về việc giết Cao Mỹ Duyên để che giấu hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm. Dù không trực tiếp ra tay sát hại nhưng Toán được xác định là chủ mưu, cầm đầu nhóm thực hiện việc giết người.

Đối với Bùi Văn Công, sau khi bàn bạc với Vì Văn Toán và các đối tượng khác trong ngày 3/2/2019 với mục đích đòi lấy số tiền 300 triệu đồng của mẹ nạn nhân, ngày 4/2/2019 tại tổ 11, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, y đã trực tiếp thực hiện hành vi sử dụng chiếc côn nhị khúc bằng kim loại để siết cổ khống chế, cùng các đối tượng khác bắt cóc Cao Mỹ Duyên đưa về giữ tại nhà mình ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.

Sau khi bắt cóc nạn nhân đưa về nhà, Bùi Văn Công bảo Vương Văn Hùng mang số tài sản gồm: 1 xe mô tô, 13 con gà, 1 điện thoại và 270.000 đồng của nạn nhân đi cất giấu.

Trong khoảng thời gian giam giữ Cao Mỹ Duyên tại nhà mình, Công đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân. Ngoài ra Công còn có hành vi tàng trữ ma túy tổng hợp tại chỗ ở nhằm mục đích sử dụng.

Đối với Vương Văn Hùng, sau khi bàn bạc kế hoạch, ngày 4/2/2019 Hùng đã trực tiếp gặp Cao Mỹ Duyên, lấy số điện thoại đặt mua gà và điều Duyên mang gà đến khu vực tổ 11, phường Thanh Trường để các đối tượng khác tiến hành khống chế bắt cóc.

Trong ngày 6/2/2019, Hùng đã thực hiện các hành vi chiếm đoạt số tài sản, hiếp dâm và cùng đồng bọn tiến hành giết nạn nhân để che giấu tội ác.

Các đối tượng Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Hùng, Lường Văn Lả ngoài việc bàn bạc bắt cóc nạn nhân thì trong các ngày từ 4/2 – 6/2/2019 đã lần lượt thay nhau hiếp dâm nạn nhân từ 3 đến 5 lần. Sau đó cùng thống nhất bàn bạc giết và phi tang xác Cao Mỹ Duyên.

Riêng Phạm Văn Dũng, Cầm Văn Chương bị truy tố vì trong các ngày từ 4/2 – 6/2/2019 đã thay nhau hiếp dâm nạn nhân lần lượt là 2 và 1 lần.

Đối với đối tượng Bùi Thị Kim Thu, vào tối 6/2/2019, Thu có mặt tại nhà ở đội 5, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, biết rõ sự việc các đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm và giết nạn nhân nhưng đã không tố giác với cơ quan chức năng. Đến ngày phát hiện ra thi thể nạn nhân, Thu đã có nhiều hành động, lời nói nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan công an./.