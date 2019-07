Nóng 24h: “Tú ông” môi giới để á hậu, MC bán dâm mong được khoan hồng

Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 15/7, tại km số 7 thuộc địa bàn bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, các lực lượng chức năng của Công an huyện Mường Nhé phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang đối tượng Phàn Vần Páo, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại thôn Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu). Trước đó, Páo và một đối tượng đi chung xe máy đem theo 10 bánh heroin, khi lực lượng công an vây bắt, đối tượng còn lại đã nhanh chân bỏ trốn. Hiện Công an huyện Mường Nhé đang tiếp tục đấu tranh với Phàn Vần Páo và truy tìm đối tượng còn lại.