Phan Văn Anh Vũ nói “không phạm tội”, cựu Chủ tịch Đà Nẵng kêu oan

Chiều 4/5, phiên xử phúc thẩm Phan Văn Anh Vũ, hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng cùng 17 bị cáo trong vụ thâu tóm đất công sản Đà Nẵng tiếp diễn. Trả lời chủ tọa về việc có thay đổi nội dung kháng cáo hay không, bị cáo Phan Văn Anh Vũ ngắn gọn: “Bị cáo không phạm tội!”.

Sau khi công bố bản án sơ thẩm và kháng cáo của các bị cáo cũng như các cá nhân, tổ chức liên quan, HĐXX xét hỏi các bị cáo về việc có thay đổi nội dung kháng cáo hay không.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm. (Ảnh: Trọng Phú)

Trả lời HĐXX, cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh giữ nguyên kháng cáo kêu oan, đồng thời xin gửi bổ sung một số tài liệu, chứng cứ mới. Bên cạnh đó, ông Minh đề nghị tòa triệu tập ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Đà Nẵng và đại diện Bộ Công an để làm rõ các tình tiết liên quan đến chuyển đổi các lô đất và công văn của Bộ Công an đề nghị UBND Đà Nẵng bán nhà đất cho đơn vị bình phong (mà cụ thể là công ty của Phan Văn Anh Vũ).

Theo bản án sơ thẩm, trong vụ án này, tại 6/7 dự án bất động sản, bị cáo Trần Văn Minh đã chỉ đạo các cán bộ cấp dưới thực hiện các hành vi trái pháp luật trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nhanh chóng hoàn thành hồ sơ để giúp Phan Văn Anh Vũ được nhận quyền sử dụng đất các dự án này không qua đấu giá quyền sử dụng đất, áp đơn giá giao quyền sử dụng đất không sát với giá thị trường tại thời điểm đó, cho phép giảm 10% tiền sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở trái với quy định pháp luật.

Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước tại thời điểm khởi tố điều tra là hơn 19,6 nghìn tỷ đồng. Tại 18 nhà, đất công sản, mặc dù không thuộc diện được mua chỉ định nhưng Phan Văn Anh Vũ đã lợi dụng những văn bản pháp lý của UBND TP Đà Nẵng do bị cáo Trần Văn Minh ký ban hành trái pháp luật để bàn bạc, thỏa thuận với giám đốc một số công ty (là các đơn vị được mua chỉ định) đứng tên xin mua nhà công sản, xin giảm hệ số sinh lợi. Sau đó, trước khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các công ty này lại có văn bản đề nghị thay đổi tên người nhận quyền sử dụng đất sang cho bị can Phan Văn Anh Vũ với lý do Vũ là người nộp tiền mua nhà và được Trần Văn Minh cùng các đồng phạm thực hiện hành vi làm trái quy định của Nhà nước về quản lý tài sản tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ được mua 15/18 nhà, đất công sản trái pháp luật.

Hành vi này của bị cáo Trần Văn Minh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,1 nghìn tỷ đồng. Với những hành vi trên, cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 5 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, tổng hợp hình phạt là 17 năm tù. Sau phiên sơ thẩm, ông Minh kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Ông Minh kêu oan, nói mình làm đúng theo chủ trương của thành phố.

Phan Văn Anh Vũ: “Bị cáo không phạm tội!”

Với chiếc sơ-mi trắng, đầu tóc bóng mượt, bị cáo Phan Văn Anh Vũ chầm chậm bước lên bục khai báo. Trả lời chủ tọa về nội dung kháng cáo, Vũ “nhôm” ngắn gọn: “Bị cáo không phạm tội!”. Sau khi bị tuyên phạt 25 năm tù về 2 tội danh, bị cáo Vũ đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Cựu Chủ tịch Đà Nẵng - ông Trần Văn Minh. (Ảnh: Trọng Phú)

Về phần mình, sau án sơ thẩm, cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến có đơn kháng cáo kêu oan một phần trong vụ án. Ông Chiến khẳng định, việc tòa sơ thẩm quy kết ông có hành vi giúp sức cho bị cáo Trần Văn Minh ký Quyết định 5870 ngày 12/7/2011 thu hồi và giao Công ty xây dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ diện tích 29 ha không đấu giá là bị oan. Ngoài ra, bị cáo Chiến xin giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm dân sự và đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại bối cảnh thành phố Đà Nẵng cách đây 15 năm.

Ông Chiến cho rằng, việc giảm 10% giá và giảm hệ số sinh lời là chủ trương chung của TP Đà Nẵng, đã được Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố đồng ý, tập thể đồng ý, là chính sách công khai diễn ra cách đây 15 năm... Bị cáo Chiến chỉ là người thi hành những chính sách này. Tại tòa phúc thẩm, cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiếm bất ngờ thay đổi nội dung kháng cáo, kêu oan với cả 2 tội danh bị quy kết.

Trước đó, ông Chiến bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về 2 tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”. Tại phiên tòa chiều 4/5, nhiều bị cáo cũng thay đổi nội dung kháng cáo, lần lượt kêu oan. Số ít bị cáo giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin miễn trách nhiệm hình sự./.