Epik High và Ronan Keating xác nhận biểu diễn tại Việt Nam

Sau nhiều nỗ lực thương thảo, nhóm nhạc với hành trình nổi trội nhất nhì giới Hip-hop Hàn Quốc nói riêng và toàn cầu nói chung - Epik High xác nhận có mặt trong danh sách line-up chính thức của HAY Fest mùa 2. Trong suốt 20 năm hoạt động không ngừng nghỉ, Epik High đã xây dựng “đế chế âm nhạc” của riêng mình, sở hữu một lực lượng fan khổng lồ tại châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Đã 3 lần nhóm tạo nên lịch sử khi được mời đến trình diễn tại lễ hội âm nhạc đình đám nhất thế giới Coachella. Điều này đã chứng minh vị thế đỉnh cao cũng như sức ảnh hưởng “khủng” của những nghệ sĩ Hip-Hop hàng đầu Hàn Quốc.

Lần đặt chân đến Việt Nam này, Tablo, Mithra Jin và DJ TuKutz - 3 thành viên “vàng” của Epik High liên tục bày tỏ sự hào hứng, họ còn hứa hẹn sẽ mang đến những phần trình diễn bùng nổ nhất từ Worldtour của mình để tặng cho khán giả của HAY.

Epik High

Bên cạnh Epik High, HAY Fest cũng chào đón thủ lĩnh boyband huyền thoại Boyzone với những bản tình ca khiến 8X - 9X đời đầu thương nhớ - Ronan Keating. Hẳn bạn vẫn còn nhớ “When You Say Nothing At All” - khúc tình ca ngọt ngào từng mê hoặc trái tim của biết bao tâm hồn yêu nhạc, chính là bản hit đình đám đã góp phần làm nên tên tuổi của ngôi sao nhạc Pop những năm 80s - 90s. HAY Fest là nơi đầu tiên Ronan Keating mang theo cả band nhạc của mình và trình diễn 1 set diễn với liveband đã theo anh đi các concert toàn cầu. Set diễn lần này đặc biệt ở chỗ, chúng được biên tập dành riêng cho khán giả Việt Nam - để cùng sống lại những bản hits đỉnh cao của Ronan và Boyzone trong suốt nhiều thập kỷ.

Ronan Keating

Cùng với 2 gương mặt quốc tế đình đám, HAY Fest còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trong nước như Suboi, JustaTee, Microwave, Trung Quân, Chillies, Hoàng Dũng, MCK, Mademoiselle & FLOYD THURSBY, GiGi Hương Giang, Vinh Khuất, Thịnh Suy, Vũ Thanh Vân, Osad, Buitruonglinh, Minh, Minh Đinh, KayC, Machiot, Màu Nước Band.

Khác với năm trước, HAY Fest 2023 sẽ được tổ chức vào 2 ngày liên tục 29-30/9. Khán giả sẽ được “quẩy” hết mình, trọn vẹn tận hưởng bữa tiệc sôi động cùng gần 30 nghệ sĩ đến từ nhiều nền văn hóa, 10 giờ biểu diễn hết mình, các khu vực cắm trại, khu vực giải trí, ẩm thực… của 1 lễ hội âm nhạc đúng điệu.