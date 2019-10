Quảng Ninh: Đã bắt được đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của học sinh

Sáng 23/10, lãnh đạo Công an thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, sau thời gian lập chuyên án, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hạ Long đã bắt được đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt xe máy điện của học sinh.



Nguyễn Thị Tuyết (Ảnh công an cung cấp)

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Thị Tuyết (SN 1971, trú tại tổ 10a, khu 4, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long).

Tại Cơ quan công an, Nguyễn Thị Tuyết khai nhận do lười lao động lại muốn có tiền nên đã dùng thủ đoạn chiếm đoạt xe máy điện của 3 học sinh trên địa bàn thành phố. Thượng tá Lê Văn Tuấn, Phó trưởng công an thành phố Hạ Long cho biết đã thu giữ được 2 trong số 3 chiếc xe tang vật và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.



Trước đó như VOV đã đưa tin, từ giữa tháng 9 cho đến nay, tại thành phố Hạ Long xuất hiện một số đối tượng khoảng 45-55 tuổi thường chủ động tiếp cận học sinh giờ tan học với lý do xin đi nhờ để tìm con hoặc nói là người quen biết của bố mẹ các cháu, nhờ các cháu đi lấy quà, hàng hóa mang về cho gia đình… Sau đó, các đối tượng này dùng vũ lực đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản hoặc chọn một nhà ven đường đóng cửa, nói là mượn xe để đi lấy chìa khóa rồi bỏ trốn…

Công an TP Hạ Long đã gửi thông báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng này đến Sở Giáo dục - Đào tạo để thông báo rộng rãi tới các bậc phụ huynh và học sinh, nhất là tại trường THPT, THCS trên địa bàn./.