“Sát nhân Zodiac” và bản mật mã bí ẩn nhất lịch sử tội phạm học

Những bức thư thách thức

“Sát nhân Zodiac” được cho là người đã gây ra ít nhất 5 vụ giết người ở khu vực Bắc California (Mỹ) trong 2 năm 1968 và 1969. Sau các cuộc điều tra liên tục nhưng không đạt được kết quả nào của cảnh sát, đến tháng 8/1969, các tờ báo địa phương gồm San Francisco Examiner, San Francisco Chronicle và Vallejo Times-Herald đồng loạt nhận được những bức thư viết tay có nội dung giống hệt nhau gửi trong những chiếc phong bì không có địa chỉ người gửi.

Chân dung phác họa "sát nhân Zodiac" và những bức thư do tên này gửi nhằm thách thức cảnh sát. Ảnh: AP

Bức thư có đoạn mở đầu: “Gửi Ban biên tập: Tao chính là tên sát nhân đã giết 2 thiếu niên tại hồ Herman vào Giáng sinh năm ngoái”. Bức thư cũng đề cập đến những chi tiết về vụ án mạng nói trên mà theo cảnh sát chỉ có “sát nhân Zodiac” mới nắm rõ. Thậm chí, “sát nhân Zodiac” còn đe dọa sẽ “giết thêm nhiều người nữa” nếu các tờ báo nói trên không chịu đưa nội dung bức thư này lên trang nhất.

Ngoài ra, những bức thư gửi đến các báo đều kết thúc bằng một biểu tượng hình tròn cùng một hình chữ thập chia hình tròn thành 4 phần. Mỗi bức thư lại bao gồm 1/3 đoạn mật mã mà nếu ghép lại sẽ thành đoạn mật mã đầy đủ mà theo “sát nhân Zodiac” sẽ hé lộ danh tính thực sự của hắn.

Trong khi sở cảnh sát Bay Area dưới sự hỗ trợ của FBI tích cực làm việc để truy lùng tên sát nhân, tờ San Francisco Examiner lại nhận được một bức thư khác bắt đầu bằng nội dung: “Gửi Ban biên tập: Zodiac đây” kèm theo bản mô tả chi tiết một vụ giết người nữa và lời phàn nàn về việc cảnh sát không thể giải mã bản mật mã trước đó hay truy bắt được hắn.

Vài ngày sau đó, cặp vợ chồng Donald Harden và Bettye đã giải mã được bản mật mã đầu tiên với nội dung: “Tao rất thích giết người bởi việc này rất hấp dẫn. Nó còn hấp dẫn hơn cả việc đi săn trong rừng bởi con người là loài thú nguy hiểm nhất”.

Dù vậy, “sát nhân Zodiac” vẫn không chùn tay, hắn tiếp tục sát hại nạn nhân thứ 4, ông Paul Stine, một tài xế taxi, và gửi đến tờ San Francisco Chronicle một bức thư thừa nhận tội ác của mình cùng một mảnh vải từ chiếc áo sơ mi đẫm máu của Stine. Cuối thư, “sát nhân Zodiac” đe dọa sẽ “bắn thủng lốp một chiếc xe bus chở học sinh và bắt cóc lũ trẻ”.

Liên tiếp sau đó, “sát nhân Zodiac” gửi nhiều bức thư đến các tờ báo khác nhau ở Bay Area thừa nhận hàng loạt vụ giết người khác kèm các bản mật mã bí ẩn. Tên này cũng công khai chế giễu cảnh sát địa phương vì không thể tìm ra hắn. Đến năm 1974, không biết vì lý do gì, hắn ngừng mọi liên lạc.

Một trong số các bản mật mã mà "sát nhân Zodiac" gửi cho báo chí. Ảnh: Time

Điều tra rơi vào bế tắc

Vụ án mạng đầu tiên liên quan đến “sát nhân Zodiac” xảy ra vào ngày 20/12/1968. Tên này đã bắn chết David Faraday (17 tuổi) và bạn gái Betty Lou Jensen (16 tuổi) ở khu vực hồ Herman, ngoại ô Vallejo, California. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, vụ án này không mấy thu hút sự quan tâm của báo chí và cảnh sát dù đã nỗ lực điều tra vẫn không tìm ra kẻ thủ ác.

Vụ thứ 2 xảy ra vào ngày 5/7/1969, thu hút sự quan tâm đặc biệt khi “sát nhân Zodiac” lại nổ súng tấn công một cặp thanh niên là Darlene Ferrin (22 tuổi) và bạn trai Mike Mageau (19 tuổi) tại một bãi đỗ xe cũng ở ngoại ô Vallejo. Ferrin thiệt mạng trong khi Mageau dù sống sót nhưng cũng bị thương rất nặng.

Khoảng một giờ sau khi vụ việc xảy ra, một người đàn ông đã gọi điện tới Sở Cảnh sát Vallejo cung cấp địa điểm hiện trường và lên tiếng nhận trách nhiệm cả vụ này và vụ việc diễn ra năm 1968. Dù thu thập được rất nhiều bằng chứng như dấu vân tay, bản mô tả tội phạm từ Mageau và những bản mật mã mà “sát nhân Zodiac” gửi báo chí, vụ việc vẫn rơi vào bế tắc.

Đến ngày 27/9/1969, “sát nhân Zodiac” quyết định ra tay thêm lần nữa. Lần này, hắn đội mũ trùm kín đầu và mặc một chiếc áo sơ mi có biểu tượng của bản thân. Nạn nhân của hắn lại là một cặp đôi trẻ Cecelia Shepard và Bryan Hartnell, nhưng địa điểm đã được thay đổi đến khu vực hồ Berryessa ở hạt Napa. Cũng như những lần trước, tên này lại gọi điện báo cảnh sát.

Hai tuần sau, “sát nhân Zodiac” lại thực hiện vụ sát hại tài xế taxi 29 tuổi Paul Stine tại khu vực Presidio Heights. Tuy nhiên, cảnh sát không để ý đến vụ này lắm bởi những tình tiết của vụ việc không “có mô típ điển hình” như các vụ do “sát nhân Zodiac” thực hiện. Họ chỉ nghĩ rằng, đây là một vụ giết người cướp của thông thường cho đến khi hung thủ gửi thư đến tờ San Francisco Chronicle thừa nhận tội ác của mình.

Ngoài những vụ việc nói trên, còn một số vụ việc khác bị tình nghi “có bàn tay” của “sát nhân Zodiac”, trong đó có vụ nổ súng tấn công Robert Domingos và Linda Edwards gần Santa Barbara và vụ sát hại sinh viên Cheri Jo Bates tại Riverside, California.

Video: Chân dung "sát nhân Zodiac" theo phác thảo của cảnh sát từ lời khai của các nhân chứng:

Suốt hàng chục năm sau đó, dù rất cố gắng, những gì cảnh sát đạt được trong vụ “sát nhân Zodiac” gần như không đáng kể. Một loạt những kẻ sát nhân như Ted Kacznyski hay Charles Manson, Arthur Leigh Allen và Louie Myers được đưa vào diện tình nghi. Tuy nhiên cảnh sát không thể đưa ra được bằng chứng thuyết phục về việc ai trong số này là “sát nhân Zodiac”. Sự bế tắc của cảnh sát Mỹ trong suốt hàng chục năm qua đã khiến vụ “sát nhân Zodiac” trở thành một trong những vụ án bí ẩn nhất trong lịch sử tư pháp nước này.

“Sát nhân Zodiac” cũng trở thành chủ đề cho nhiều bộ phim nổi tiếng của Hollywood như Dirty Harry (1971) do Clint Eastwood thủ vai, hay Zodiac (2007) với diễn xuất tuyệt vời của “Iron Man” Robert Downey Jr. 10 năm sau, kênh truyền hình hàng đầu của Mỹ The History Channel cho ra mắt bộ phim tài liệu nhiều kỳ Hunt for the Zodiac Killer (tạm dịch Săn tìm sát nhân Zodiac) trong đó đề cập đến những nỗ lực của các nhà điều tra trong việc giải mã những mật mã mà “sát nhân Zodiac” đã gửi”./.