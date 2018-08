Bất ngờ lời khai của cặp đôi cố sát nhân viên shop quần áo ở Đắk Lắk

Cặp đôi đâm liên tiếp nhân viên bán hàng ra đầu thú: Cơ quan Điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã di lý đôi tình nhân Phạm Minh Kiên (17 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) và Ngô Thị Huyền Phương (22 tuổi, ngụ TP Hà Nội) từ Khánh Hòa về Đắk Lắk để làm rõ hành vi cướp tài sản và đâm chị Đặng Thị Th. Tr. (22 tuổi, nhân viên shop quần áo ở TP Buôn Ma Thuột). (Ảnh: Người Lao Động) Theo lời khai ban đầu, Phương là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội còn Kiên từng làm nhân viên nhà hàng tại đây. Phương và Kiên quen biết rồi yêu nhau gần 1 năm nay nhưng cả 2 gia đình cùng ngăn cản nên cả 2 rủ nhau vào Đắk Lắk thuê nhà trọ ở. Sau khi hết tiền, Kiên rủ Phương đến các cửa hàng trộm tài sản. Trong ảnh, cảnh Kiên dùng dao khống chế, đâm liên tiếp nữ nhân viên bán hàng. (Ảnh chụp từ camera) Nghi án chủ xe bắn chết tài xế vì khoản nợ 10 triệu đồng: Mâu thuẫn chuyện nợ nần, Đỗ Văn Khương (SN 1985, trú tại thôn 1, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã dùng súng đạn hoa cải bắn Đỗ Văn Quân (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Kỳ Sơn) tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, Khương làm nghề kinh doanh vận tải, còn Quân là lái xe cho Khương. Trước khi xảy ra vụ việc, Khương có giao xe cho nạn nhân lái thuê. Giữa hai người có nợ nần nhau số tiền khoảng 10 triệu đồng chưa được giải quyết dứt điểm. Trong ảnh, Tuân và vết đạn xuyên ngực trái dẫn đến tử vong (Ảnh: Vietnamnet) Nghi án tài xế Hyundai i10 say rượu chạy xe tốc độ cao đâm hàng loạt xe, người trên phố: Khoảng 18h ngày 4/8, tại phố Hoàng Cầu (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, một chiếc ô tô nhãn hiệu Hyundai i10 màu trắng mang BKS 30E-182.70 phóng tốc độ cao, rồi loạng choạng đâm va vào nhiều người đang di chuyển trên đường. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Bị người dân đuổi theo yêu cầu dừng lại, lái xe tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Trên đường đi, chiếc xe này tiếp tục gây va chạm với những phương tiện khác. Đến đường Hoàng Đạo Thúy (quận Thanh Xuân), lái xe đã lao vào vỉa hè và không chạy được nữa. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Vào tận sảnh khách sạn cướp tài sản của khách: Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tạm giữ Nguyễn Chung Thoảng (23 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Thoảng đi xe máy đến một khách sạn trên đường Hồ Tùng Mậu (phường 3, TP Đà Lạt) rồi giả vờ vào hỏi phòng khách sạn. Phát hiện nữ du khách ngồi trước sảnh khách sạn đang chăm chú vào chiếc điện thoại di động, Thoảng tiến lại giật chiếc balô bên cạnh rồi lên xe máy tẩu thoát. (Ảnh: Dân Trí) Chồng đâm vợ rồi uống thuốc sâu tự tử: Khoảng 15h ngày 4/8, người dân phát hiện một chiếc xe máy đang đậu ở địa điểm ấp 7, xã Khánh An, huyện U Minh, cạnh bên là thi thể nam thanh niên. Vào cuộc điều tra, công an xác định người gục chết bên xe máy là Trần Bé Lớn (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau). Trước khi tử vong, đối tượng đã đâm vợ mình nhiều nhát khiến chị này bị thương nặng. (Ảnh minh họa) Tạm giữ nghi phạm tạt a xít làm 2 người bị thương nặng ở Thái Bình: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đang tạm giữ Trần Xuân Mậu (SN 1954, tổ 14 phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình), đối tượng đã tạt axit 2 người đàn ông khiến các nạn nhân bị bỏng nặng, trong đó 1 người có nguy cơ bị hỏng hoàn toàn cả hai mắt. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do nghi phạm Mậu có mâu thuẫn với ông Hoán, một trong 2 nạn nhân bị tạt axit. Trong ảnh, quán bê thui nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Thanh Niên)

Cặp đôi đâm liên tiếp nhân viên bán hàng ra đầu thú: Cơ quan Điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã di lý đôi tình nhân Phạm Minh Kiên (17 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) và Ngô Thị Huyền Phương (22 tuổi, ngụ TP Hà Nội) từ Khánh Hòa về Đắk Lắk để làm rõ hành vi cướp tài sản và đâm chị Đặng Thị Th. Tr. (22 tuổi, nhân viên shop quần áo ở TP Buôn Ma Thuột). (Ảnh: Người Lao Động) : Cơ quan Điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã di lý đôi tình nhân Phạm Minh Kiên (17 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột) và Ngô Thị Huyền Phương (22 tuổi, ngụ TP Hà Nội) từ Khánh Hòa về Đắk Lắk để làm rõ hành vi cướp tài sản và đâm chị Đặng Thị Th. Tr. (22 tuổi, nhân viên shop quần áo ở TP Buôn Ma Thuột). (Ảnh: Người Lao Động) Theo lời khai ban đầu, Phương là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội còn Kiên từng làm nhân viên nhà hàng tại đây. Phương và Kiên quen biết rồi yêu nhau gần 1 năm nay nhưng cả 2 gia đình cùng ngăn cản nên cả 2 rủ nhau vào Đắk Lắk thuê nhà trọ ở. Sau khi hết tiền, Kiên rủ Phương đến các cửa hàng trộm tài sản. Trong ảnh, cảnh Kiên dùng dao khống chế, đâm liên tiếp nữ nhân viên bán hàng. (Ảnh chụp từ camera) Nghi án chủ xe bắn chết tài xế vì khoản nợ 10 triệu đồng: Mâu thuẫn chuyện nợ nần, Đỗ Văn Khương (SN 1985, trú tại thôn 1, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã dùng súng đạn hoa cải bắn Đỗ Văn Quân (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Kỳ Sơn) tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, Khương làm nghề kinh doanh vận tải, còn Quân là lái xe cho Khương. Trước khi xảy ra vụ việc, Khương có giao xe cho nạn nhân lái thuê. Giữa hai người có nợ nần nhau số tiền khoảng 10 triệu đồng chưa được giải quyết dứt điểm. Trong ảnh, Tuân và vết đạn xuyên ngực trái dẫn đến tử vong (Ảnh: Vietnamnet) : Mâu thuẫn chuyện nợ nần, Đỗ Văn Khương (SN 1985, trú tại thôn 1, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã dùng súng đạn hoa cải bắn Đỗ Văn Quân (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Kỳ Sơn) tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, Khương làm nghề kinh doanh vận tải, còn Quân là lái xe cho Khương. Trước khi xảy ra vụ việc, Khương có giao xe cho nạn nhân lái thuê. Giữa hai người có nợ nần nhau số tiền khoảng 10 triệu đồng chưa được giải quyết dứt điểm. Trong ảnh, Tuân và vết đạn xuyên ngực trái dẫn đến tử vong (Ảnh: Vietnamnet) Nghi án tài xế Hyundai i10 say rượu chạy xe tốc độ cao đâm hàng loạt xe, người trên phố: Khoảng 18h ngày 4/8, tại phố Hoàng Cầu (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, một chiếc ô tô nhãn hiệu Hyundai i10 màu trắng mang BKS 30E-182.70 phóng tốc độ cao, rồi loạng choạng đâm va vào nhiều người đang di chuyển trên đường. (Ảnh: An ninh Thủ đô) : Khoảng 18h ngày 4/8, tại phố Hoàng Cầu (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Theo đó, một chiếc ô tô nhãn hiệu Hyundai i10 màu trắng mang BKS 30E-182.70 phóng tốc độ cao, rồi loạng choạng đâm va vào nhiều người đang di chuyển trên đường. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Bị người dân đuổi theo yêu cầu dừng lại, lái xe tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Trên đường đi, chiếc xe này tiếp tục gây va chạm với những phương tiện khác. Đến đường Hoàng Đạo Thúy (quận Thanh Xuân), lái xe đã lao vào vỉa hè và không chạy được nữa. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Vào tận sảnh khách sạn cướp tài sản của khách: Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tạm giữ Nguyễn Chung Thoảng (23 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Thoảng đi xe máy đến một khách sạn trên đường Hồ Tùng Mậu (phường 3, TP Đà Lạt) rồi giả vờ vào hỏi phòng khách sạn. Phát hiện nữ du khách ngồi trước sảnh khách sạn đang chăm chú vào chiếc điện thoại di động, Thoảng tiến lại giật chiếc balô bên cạnh rồi lên xe máy tẩu thoát. (Ảnh: Dân Trí) : Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tạm giữ Nguyễn Chung Thoảng (23 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Thoảng đi xe máy đến một khách sạn trên đường Hồ Tùng Mậu (phường 3, TP Đà Lạt) rồi giả vờ vào hỏi phòng khách sạn. Phát hiện nữ du khách ngồi trước sảnh khách sạn đang chăm chú vào chiếc điện thoại di động, Thoảng tiến lại giật chiếc balô bên cạnh rồi lên xe máy tẩu thoát. (Ảnh: Dân Trí) Chồng đâm vợ rồi uống thuốc sâu tự tử: Khoảng 15h ngày 4/8, người dân phát hiện một chiếc xe máy đang đậu ở địa điểm ấp 7, xã Khánh An, huyện U Minh, cạnh bên là thi thể nam thanh niên. Vào cuộc điều tra, công an xác định người gục chết bên xe máy là Trần Bé Lớn (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau). Trước khi tử vong, đối tượng đã đâm vợ mình nhiều nhát khiến chị này bị thương nặng. (Ảnh minh họa) : Khoảng 15h ngày 4/8, người dân phát hiện một chiếc xe máy đang đậu ở địa điểm ấp 7, xã Khánh An, huyện U Minh, cạnh bên là thi thể nam thanh niên. Vào cuộc điều tra, công an xác định người gục chết bên xe máy là Trần Bé Lớn (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, Cà Mau). Trước khi tử vong, đối tượng đã đâm vợ mình nhiều nhát khiến chị này bị thương nặng. (Ảnh minh họa) Tạm giữ nghi phạm tạt a xít làm 2 người bị thương nặng ở Thái Bình: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đang tạm giữ Trần Xuân Mậu (SN 1954, tổ 14 phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình), đối tượng đã tạt axit 2 người đàn ông khiến các nạn nhân bị bỏng nặng, trong đó 1 người có nguy cơ bị hỏng hoàn toàn cả hai mắt. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do nghi phạm Mậu có mâu thuẫn với ông Hoán, một trong 2 nạn nhân bị tạt axit. Trong ảnh, quán bê thui nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Thanh Niên) : Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đang tạm giữ Trần Xuân Mậu (SN 1954, tổ 14 phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình), đối tượng đã tạt axit 2 người đàn ông khiến các nạn nhân bị bỏng nặng, trong đó 1 người có nguy cơ bị hỏng hoàn toàn cả hai mắt. Nguyên nhân vụ việc bước đầu được xác định là do nghi phạm Mậu có mâu thuẫn với ông Hoán, một trong 2 nạn nhân bị tạt axit. Trong ảnh, quán bê thui nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Thanh Niên)