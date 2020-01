Thua bạc, người Trung Quốc bị đồng hương bắt giữ, đòi tiền chuộc

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 31/12 cho biết vừa bắt quả tang 2 đối tượng người Trung Quốc có hành vi giữ người trái phép.

Đối tượng Zang Wen Quan và Jiang Tian Tian (từ trái sang phải)

Qua tin báo tố giác tội phạm, khoảng 22h5 ngày 25/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng Zang Wen Quan (SN 1983, trú tại xã Cố Cương, huyện Thương Thủy, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) và Jiang Tian Tian đang có hành vi giữ người trái phép với Yang Dian Long (SN 1984, trú tại khu Phúc Đường, huyện Tắc Sơn, thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc).



Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định, ngày 12/12, Yang Dian Long nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới tỉnh Quảng Ninh mang theo số tiền 2000 NDT đến khách sạn Wyndham, thuộc phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long tham gia đánh bạc và thua hết tiền.

Yang Dian Long vay Zang Wen Quan số tiền 60.000 NDT để chơi tiếp với thỏa thuận trong 7 ngày sẽ trả cho Zang Wen Quan số tiền 60.000 USD. Đến ngày 14/12, do biết Yang Dian Long đã thua hết tiền nên Zang Wen Quan và Jiang Tian Tian đã bắt giữ, đe dọa, yêu cầu Yang Dian Long gọi điện về gia đình để trả tiền chuộc. Gia đình Yang Dian Long đã gửi trả 47.000 NDT và hẹn trả số còn lại trong ngày 26/12.



Hiện phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.