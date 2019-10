Trục xuất 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng

Sáng nay (10/10), Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tạm giữ 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đến thuê nhà trên địa bàn cùng nhiều thiết bị điện tử thu phát sóng và đã đề nghị trục xuất khỏi Việt Nam.

Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị cơ quan chức năng tạm giữ.

Tối 8/10, Đội An ninh Công an quận Hải Châu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra ngôi nhà số 105 đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Lúc đó, trong ngôi nhà có 10 người Trung Quốc. Các đối tượng khai nhận nhập cảnh trái phép bằng đường bộ vào Việt Nam khoảng cuối tháng 9/2019.

10 đối tượng nhâp cảnh trái phép gồm: Wu Wen Wei, Wu Wen Be (cùng 30 tuổi); Wu Jian Xiong, Su Wei Long, Wang Liang Gui (cùng 28 tuổi); Wo Weizdong, Wu Liang Cai, Wu Shi Ren (cùng 27 tuổi); Wu Liang Hui (24 tuổi) và Kang Tie Hui (31 tuổi).

Qua kiểm tra, nhóm người này không có thị thực nhập cảnh Việt Nam, không có thông tin lưu trú tại phường và hệ thống thông tin lưu trú của Công an thành phố Đà Nẵng.

Trong 10 người thì 2 người có hộ chiếu, 6 người chỉ có căn cước công dân, 2 trường hợp không xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Lực lượng chức năng khám xét nhà số 105 Nguyễn Lộ Trạch phát hiện có 11 điện thoại di động, 15 máy tính, 5 thiết bị thu phát sóng cùng một số tiền Việt Nam và Nhân dân tệ của Trung Quốc. Tuy nhiên, nhóm người Trung Quốc không thừa nhận là chủ sở hữu và sử dụng số thiết bị này.

Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện vẫn còn 1 đối tượng cầm đầu chưa lộ diện. Công an quận Hải Châu chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an thành phố làm rõ vụ việc./.