TPHCM: Khởi tố 3 đối tượng cướp tiệm vàng ở Hóc Môn

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng tại Hóc Môn, TPHCM, sáng nay (5/12), Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 3 đối tượng tham gia vụ án.

Việc bắt giữ kịp thời băng nhóm này đã chặn đứng kế hoạch tiếp tục thực hiện cướp nhiều tiệm vàng khác.

3 bị can bị khởi tố tội danh cướp tài sản gồm: Y Ét Ayũn (tên gọi khác là Đức, sinh năm 1997, thường trú Đắk Lắk, nhân viên bảo vệ), người trực tiếp đập vỡ kính để cướp vàng; Đàm Văn Lực (tên gọi khác Huy, sinh năm 1988, thường trú huyện Hóc Môn) và Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1990, thường trú tỉnh Đồng Nai).



3 đối tượng bị khởi tố

Về thủ đoạn của nhóm cướp tiệm vàng Thông Phương ở Hóc Môn, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cho biết, trước khi ra tay, cả 3 đối tượng đều không biết mặt nhau và chỉ liên hệ trao đổi kế hoạch cướp tiệm vàng qua phương thức online.

Dù không trực tiếp gặp gỡ nhưng các đối tượng lên kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng, thỏa thuận chi tiết việc chia nhau số tài sản cướp được. Băng cướp này còn dự tính sẽ tiếp tục gây án tại một số tiệm vàng khác trên địa bàn TPHCM. Tuy nhiên, Công an TPHCM đã kịp thời bắt giữ cả 3 đối tượng.

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, lực lượng chức năng đang giám định súng bị thu giữ có phải là súng quân dụng không. Về 2 phát đạn mà các đối tượng bắn ra cũng đang được điều tra, xác định có dấu hiệu của tội giết người không.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam thông tin vụ việc

Như VOV đưa tin, chiều 15/11, Công an TPHCM nhận được tin báo về vụ cướp tại tiệm vàng Thông Phương, địa chỉ 65/1 đường Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

Công an TPHCM đã nhanh chóng tung lực lượng truy xét. Ngày 19/11, Y Ét Ayũn bị bắt giữ. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng này khai thêm 2 đồng phạm, quen biết nhau qua mạng xã hội từ tháng 9/2019.



Ngày 21/11, công an đã bao vây nhà Đàm Văn Lực ở xã Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, nhưng khi trinh sát ập vào nhà thì chỉ tìm thấy số tài sản bị cướp, do trước đó, Lực cãi nhau với vợ nên đã bỏ đi.

Biết bị lộ, ngày 22/11, Lực ra công an đầu thú và khai nhận tham gia vụ cướp từ sự chỉ đạo của đối tượng tên Dũng ở Đồng Nai.

Sau khi cướp tiệm vàng Thông Phương, Lực tìm gặp Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1990, thường trú tỉnh Đồng Nai để trả súng, xe và chia tài sản vừa cướp được.

Tang vật vụ án bị thu giữ.

Đến rạng sáng 23/11, Công an TPHCM phối hợp với Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bắt giữ Nguyễn Văn Dũng.

Đối tượng khai nhận là người đứng ra tổ chức kế hoạch cướp tiệm vàng, từ việc mua súng, chuẩn bị xe, lắp biển số giả, trang bị găng tay, bịt mặt và chỉ đạo từ xa. Công an đã thu giữ 2 khẩu súng, xe và số vàng còn sót lại cùng nhiều tang vật khác liên quan./.

