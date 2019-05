Trước ông chủ Nhật Cường, nhiều bị can"đình đám" cũng từng bị truy nã

Nhưng khi xác định được bị can không có mặt tại nơi cư trú và không biết bị can đang ở đâu, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định truy nã. Chiều 2/1/2018, Cơ quan Xuất nhập cảnh và cửa khẩu Singapore (ICA) xác nhận tạm giữ người tên "Phan Van Anh Vu" vào ngày 28/12/2017 vì vi phạm quy định Luật Xuất nhập cảnh. Trong ảnh: Báo Strait Times đăng tin Phan Văn Anh Vũ bị phía Singapore bắt giữ.