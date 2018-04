Vì sao cựu Chủ tịch Đà Nẵng Văn Hữu Chiến được tại ngoại?

Liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ - tức Vũ "nhôm", Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Hữu Tuấn - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục V - Bộ Công an. Trong số 5 cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng bị khởi tố, chỉ có ông Trần Văn Minh bị bắt giam, 4 bị can còn lại được tại ngoại.

Việc khám nhà ông Văn Hữu Chiến kết thúc lúc 10h30 sáng 18/4

Sáng nay (18/4), việc khám xét nhà riêng hai cựu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến diễn ra đồng thời, kín đáo, không ồn ào.

Cả hai cựu Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Văn Minh (giai đoạn 2006-2011) và Văn Hữu Chiến (giai đoạn 2011-2014) đều bị khởi tố về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và "Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ông Nguyễn Điểu - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; ông Trần Văn Toán - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, ông Lê Cảnh Dương - Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng cùng bị khởi tố về hành vi “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015. Riêng ông Trần Văn Minh bị bắt, tạm giam. Ông Văn Hữu Chiến và 3 bị can còn lại bị khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khám xét nhà ông Trần Văn Minh- nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng sáng 18/4.

Có ý kiến cho rằng, có sự khác biệt trong biện pháp tố tụng giữa ông Trần Văn Minh và các bị cáo này là vì ông Minh không chỉ trực tiếp ký các quyết định giao đất, chuyển quyền sử dụng đất, phê duyệt giá đất "rẻ bèo" cho Công ty CP 79 của ông Vũ "nhôm" ở dự án lấn biển Đa Phước, mà ông Minh còn giữ vai trò chủ mưu. Các bị can khác chỉ là người phải thực hiện chủ trương và che giấu những bất minh để đồng phạm.

Việc khởi tố các bị can tại Đà Nẵng liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Vũ "nhôm". Trong đó, nổi cộm là dự án 29ha trong dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Ngày 24/2/2011, ông Trần Văn Minh, lúc đó với tư cách Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã chủ trương thu hồi 29ha thuộc dự án sân golf Đa Phước để giao lại cho Công ty CP 79 liên doanh với Công ty TNHH Daewon Cantavil. Đồng thời, chủ trương giao quyền sử dụng đất cho liên doanh này để xây dựng biệt thự, nhà phố và các tiện ích liên quan. Giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư (nay là Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP.Đà Nẵng) của ông Lê Cảnh Dương chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên-Môi trường của ông Nguyễn Điểu và ông Toán thực hiện.

Căn cứ chủ trương trên của ông Minh, các sở ngành, người kế nhiệm là ông Văn Hữu Chiến sau này đã ký kết triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án, dẫn đến làm trái các quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng; hành vi chuyển nhượng đất trái pháp luật, định giá thấp, gây thất thu ngân sách nhà nước.../.

